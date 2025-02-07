الأرصاد تحذر من طقس اليوم.. تقترب من الصفر في هذه المناطق

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 7 فبراير 2025 12:33 مساءً - حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من حالة الطقس اليوم الجمعة 7-2-2025 ، وذلك بسبب استمرار انخفاض درجات الحرارة على كافة الأنحاء .

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى أن الأجواء شديدة البرودة ليلا وتصل درجات الحرارة الصغرى على القاهرة على سبيل المثال 10 درجات ، وسانت كاترين تقترب من الصفر حيث تسجل الصغرى درجة واحدة ، وشمال الصعيد تتراوح الصغرى بين 6 ل 9 درجات .

ويسود اليوم الجمعة 7 فبراير 2025، استمرار اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط وسرعة الرياح من 40: 60 كم فى الساعة وارتفاع الأمواج من 3: 4 متر .

ومن المتوقع اليوم طقس معتدل نهاراً على القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للبرودة على السواحل الشمالية والوجه البحرى ، شديد البرودة ليلاً وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

والبحر الأحمر معتدل مضطرب ارتفاع الأمواج (1.5) : (2.5) متر، والبحر المتوسط : مضطرب ارتفاع الأمواج (3: 4) متر، مع فرص أمطار على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى.

وأوضحت هيئة الأرصاد، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو الآتي: القاهرة العظمى 18 درجة والصغرى 10، والإسكندرية العظمى 16 والصغرى 13، ومطروح العظمى 15 درجة والصغرى 13، وسوهاج العظمى 20 درجة، والصغرى 07، وقنا العظمى 21 درجة والصغرى 09، وأسوان العظمى 21 درجة والصغرى 10 درجة.