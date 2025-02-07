عاجل- إنقاذ 2 من البحارة المفقودين في حادث غرق لانش شمال البحر الأحمر ( تفاصيل)

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أحمد جودة - القاهرة - إنقاذ 2 من البحارة المفقودين في حادث غرق لانش شمال البحر الأحمر، عثرت وحدات الانقاذ التابعة لشركة جابكو للبترول على الاثنين البحارة المفقودين من المركب الغارق شمال البحر الأحمر وجارى انقاذهم وبذلك يصبح جميع البحارة الذين كانوا على المركب تم انقاذهم وبحالة جيدة.

إنقاذ البحارة الغارقين



وتمكنت وحدتى انقاذ تابعتين لشركة جابكو للبترول بمنطقة رأس شقير من الوصول لمكان اللانش السياحى الغارق ترى تون، من انقاذ 6 بحارة كانوا على متن اللانش الذى تعرض للغرق.

وردت إشارة استغاثة تلقاها إبراهيم عبد الجواد ومحمد حسن المسئولين عن برج المراقبة البحرية بشركة جابكو للبترول تفيد تعرض لانش سياحى يسمى ترى تون للغرق، وبتحديد المسافة تبين أن المركب تعرض للغرق على مسافة ساعة ونصف من شواطئ منطقة رأس شقير.

على الفور تم إخطار القبطان محمد عبد الهادى والقبطان كريم عياد مدير القطاع البحري بشركة جابكو خليج السويس، وتم إبلاغ وحدتين لإنقاذ 6 أفراد على متن المركب، وعقب وصول الوحدات مارديف 602 والوحدة بى ام اس 5 لمكان المركب الغارق تم العثور على 6 بحارة.

حيث تعرض لانش سياحي يسمى ترى تون للغرق بالقرب من شواطئ رأس شقير شمال الغردقة، عند إبحاره وعودته من رشيد بعد عملية صيانة أجريت له. تبين أن المركب السياحى يقل 6 بحارة على متنه، وأرسل رسالة استغاثة يفيد تعرضه للغرق، وعلى الفور دفعت شركة جابكو للبترول وحدتين لإنقاذ من على متنه، كما تبين أن المركب كان فى طريقه لمدينة الغردقة، وأن وحدات وصلت إليهم وجارى إنقاذ من على متنه وعودتهم إلى الشاطئ، وأن المسافة التى تعرض لها المركب للغرق تبعد قرابة ساعة ونصف من شواطئ شقير.

أسماء البحارة



وجاءت أسماء الـ 4 بحارة الذين تم انقاذهم من على متن المركب الغارب بمنطقة رأس شقير شمال البحر الأحمر كالتالي: