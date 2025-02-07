نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طقس معتدل وأمطار خفيفة غدًا الجمعة 7 فبراير 2025.. تعرف على التفاصيل والنصائح الهامة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طقس غدًا الجمعة 7 فبراير 2025: أمطار خفيفة ودرجات حرارة معتدلة مع رياح نشطة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الجمعة 7 فبراير 2025، مشيرة إلى استمرار حالة عدم الاستقرار الجوي، مع سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق، وخاصة في السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري. من المتوقع أن يكون الطقس معتدلًا في أغلب الأنحاء نهارًا، مع نشاط ملحوظ للرياح، خصوصًا في بعض المناطق مثل جنوب سيناء والسواحل الشمالية.

تفاصيل الطقس غدًا

الطقس غدًا سيكون معتدلًا نهارًا في القاهرة الكبرى، الوجه البحري، جنوب سيناء، وجنوب البلاد، في حين سيظل الطقس باردًا في المساء وفي الساعات الأولى من الصباح، حيث يسود البرودة الشديدة على أغلب المناطق. كما ستنشط الرياح في بعض الأماكن، ما يسبب اضطرابًا في حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط، مع سرعات ريح تتراوح بين 40 إلى 60 كم/س وارتفاع الأمواج من 3 إلى 4 أمتار.

درجات الحرارة المتوقعة

القاهرة والوجه البحري : العظمى 18 درجة، الصغرى 10 درجات.

: العظمى 18 درجة، الصغرى 10 درجات. السواحل الشمالية : العظمى 16 درجة، الصغرى 13 درجة.

: العظمى 16 درجة، الصغرى 13 درجة. شمال الصعيد : العظمى 19 درجة، الصغرى 7 درجات.

: العظمى 19 درجة، الصغرى 7 درجات. جنوب الصعيد: العظمى 21 درجة، الصغرى 9 درجات.

نصائح الأرصاد للمواطنين

مع استمرار التقلبات الجوية، توصي الهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين بـ ارتداء الملابس الثقيلة في الصباح الباكر والليل.

كما يجب توخي الحذر أثناء القيادة في المناطق المعرضة لسقوط الأمطار أو نشاط الرياح.

ينصح أيضًا بمراقبة التحديثات الخاصة بحركة الملاحة البحرية إذا كنت تخطط للسفر عبر البحر، وتقليل الأنشطة الخارجية خلال الساعات المتأخرة، خاصة في حال زيادة نشاط الرياح والأمطار.

تجنب الأنشطة الخارجية في الساعات المتأخرة: بسبب الرياح الناشطة والأمطار المتوقعة، من الأفضل تقليل الأنشطة الخارجية في المساء أو في الأوقات التي تشهد ظروفًا جوية غير مستقرة.

حماية الأجهزة من الأمطار: إذا كنت تحمل أجهزة إلكترونية مثل الهواتف أو الأجهزة المحمولة، يُنصح بوضعها في أماكن جافة أو محفظة مقاومة للماء لتجنب التلف بسبب الأمطار.

الحفاظ على الترطيب: حتى مع برودة الطقس، يجب الحرص على شرب الماء والاهتمام بصحتك خاصة إذا كنت تعاني من أمراض الجهاز التنفسي.

هذه النصائح تساهم في الحفاظ على سلامتك والتمتع بيوم آمن، خاصة مع التقلبات الجوية التي تشهدها البلاد.