نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السبت المقبل.. نقابة الصحفيين تُطلق مشروع التحول الرقمي لتطوير الخدمات النقابية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في إطار جهودها المستمرة لتطوير خدماتها وتعزيز كفاءة العمل النقابي، تعلن نقابة الصحفيين عن عقد مؤتمر صحفي يوم السبت المقبل الموافق 8 فبراير 2025 في تمام الساعة الواحدة ظهرًا، للإعلان عن بدء تشغيل المرحلة الأولى من مشروع التحول الرقمي الذي يهدف إلى توفير خدمات نقابية متطورة تعتمد على أحدث التقنيات الرقمية، مما يسهم في تسهيل حصول الأعضاء على مختلف الخدمات بسرعة وكفاءة.

يُعد مشروع التحول الرقمي نقلة نوعية نحو أتمتة الإجراءات الإدارية والخدمية لنقابة الصحفيين، حيث سيتمكن الصحفيون وأسرهم من الوصول إلى الخدمات النقابية إلكترونيًا، بما في ذلك سداد الاشتراكات والرسوم إلكترونيًا بسهولة وأمان، والاستفادة من الخدمات الاجتماعية والصحية، وكذلك متابعة الطلبات والإجراءات النقابية إلكترونيًا عبر المنصة الرقمية والموبايل أبلكيشن.