نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حالة الطقس غدًا الجمعة 7 فبراير 2025: أمطار خفيفة مع طقس معتدل في أغلب الأنحاء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حالة الطقس غدًا الجمعة 7 فبراير 2025: أمطار خفيفة مع طقس معتدل في أغلب الأنحاء.. أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة ليوم الجمعة 7 فبراير 2025، حيث من المتوقع أن تشهد البلاد حالة من عدم الاستقرار الجوي، مع سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق. وتشير التوقعات إلى أن الطقس سيكون معتدلًا نهارًا في معظم أنحاء البلاد، مع نشاط للرياح على بعض المناطق.

تفاصيل حالة الطقس غدًا

حسب الأرصاد، يسود طقس معتدل في النهار على القاهرة الكبرى، الوجه البحري، جنوب سيناء، وجنوب البلاد، في حين يميل الطقس إلى البرودة على السواحل الشمالية، وخاصة في الوجه البحري. أما في الليل والصباح الباكر، فتسود برودة شديدة على أغلب المناطق.

من جهة أخرى، حذرت الهيئة من نشاط ملحوظ للرياح على بعض المناطق مثل السواحل الشمالية، جنوب سيناء، وشمال الصعيد، مما قد يؤدي إلى اضطراب حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط. تتراوح سرعة الرياح بين 40:60 كم/س، مع ارتفاع الأمواج ما بين 3 إلى 4 متر.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا

القاهرة والوجه البحري : العظمى 18 درجة مئوية، الصغرى 10 درجات.

: العظمى 18 درجة مئوية، الصغرى 10 درجات. السواحل الشمالية : العظمى 16 درجة مئوية، الصغرى 13 درجة.

: العظمى 16 درجة مئوية، الصغرى 13 درجة. شمال الصعيد : العظمى 19 درجة مئوية، الصغرى 7 درجات.

: العظمى 19 درجة مئوية، الصغرى 7 درجات. جنوب الصعيد: العظمى 21 درجة مئوية، الصغرى 9 درجات.

النصائح التي يجب مراعاتها بناءً على حالة الطقس المتوقعة غدًا، الجمعة 7 فبراير 2025:

ارتداء الملابس الثقيلة: نظرًا للبرودة الشديدة في الساعات الصباحية الباكرة، يُنصح بارتداء معاطف ثقيلة أو ملابس دافئة أثناء التنقل في الصباح الباكر.

توخي الحذر أثناء القيادة: مع النشاط الملحوظ للرياح على بعض المناطق، يجب توخي الحذر أثناء القيادة خاصة في السواحل الشمالية وجنوب سيناء، حيث قد تؤثر الرياح على حركة المرور.

البقاء على اطلاع بتوقعات الطقس: يفضل متابعة أخبار الأرصاد الجوية بانتظام، خصوصًا إذا كنت تخطط للسفر أو القيام بأنشطة خارجية.

التأكد من وسائل المواصلات البحرية: إذا كنت تخطط للسفر عبر البحر، تأكد من حالة الملاحة البحرية ووجود أي تحديثات بخصوص الاضطرابات في حركة السفن بسبب ارتفاع الأمواج.

تجنب الأنشطة الخارجية في الساعات المتأخرة: بسبب الرياح الناشطة والأمطار المتوقعة، من الأفضل تقليل الأنشطة الخارجية في المساء أو في الأوقات التي تشهد ظروفًا جوية غير مستقرة.

حماية الأجهزة من الأمطار: إذا كنت تحمل أجهزة إلكترونية مثل الهواتف أو الأجهزة المحمولة، يُنصح بوضعها في أماكن جافة أو محفظة مقاومة للماء لتجنب التلف بسبب الأمطار.

الحفاظ على الترطيب: حتى مع برودة الطقس، يجب الحرص على شرب الماء والاهتمام بصحتك خاصة إذا كنت تعاني من أمراض الجهاز التنفسي.

اتباع هذه النصائح يضمن لك قضاء يوم آمن ومريح في ظل الظروف الجوية المتغيرة.