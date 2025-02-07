رسميا.. ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2025 وكيفية الاستعلام عنها

أحمد جودة - القاهرة - خطوات استخراج نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2025 وكيفية الاستعلام عنها.. يترقب طلاب وطالبات الشهادة الإعدادية الأزهرية بفارغ الصبر إعلان نتائج الفصل الدراسي الأول لعام 2025. وفقًا لقطاع المعاهد الأزهرية، من المتوقع أن يتم اعتماد النتيجة خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد الانتهاء من عمليات التصحيح والمراجعة الدقيقة لضمان دقة رصد الدرجات. فور اعتمادها، ستُرفع النتائج على الموقع الرسمي لبوابة الأزهر الشريف، مما يتيح للطلاب وأولياء الأمور الاستعلام عنها بسهولة.

خطوات استخراج نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية:

زيارة الموقع الرسمي لبوابة الأزهر الشريف: يمكن الوصول إلى الموقع عبر الرابط التالي: الدخول إلى قسم "خدمات الأزهر الشريف": بعد الدخول إلى الموقع، ابحث عن قسم "خدمات الأزهر الشريف" واضغط عليه. اختيار "نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2025": ستجد هذا الخيار ضمن قائمة الخدمات المتاحة. تحديد المنطقة الأزهرية: اختر المنطقة التعليمية التي يتبع لها الطالب. إدخال رقم الجلوس: اكتب رقم جلوس الطالب في الحقل المخصص لذلك. النقر على زر "استعلام": بعد إدخال المعلومات المطلوبة، اضغط على زر "استعلام" لعرض النتيجة.

بعد اتباع هذه الخطوات، ستظهر أمامك تفاصيل النتيجة، بما في ذلك الدرجات التي حصل عليها الطالب في كل مادة.

توزيع درجات الشهادة الإعدادية الأزهرية:

يبلغ المجموع الكلي لدرجات الشهادة الإعدادية الأزهرية للفصل الدراسي الأول 245 درجة، موزعة على المواد الأساسية كالتالي:

أصول الدين: 50 درجة

50 درجة اللغة العربية: 50 درجة

50 درجة الرياضيات: 30 درجة

30 درجة الفقه: 25 درجة

25 درجة القرآن الكريم: 20 درجة

20 درجة الدراسات الاجتماعية: 20 درجة

20 درجة العلوم: 20 درجة

20 درجة اللغة الأجنبية: 20 درجة

20 درجة الثقافة الإسلامية: 10 درجات

بعد إعلان النتيجة، سيتم فتح باب التظلمات للطلاب الراغبين في مراجعة درجاتهم. يُنصح بمتابعة الإعلانات الرسمية عبر بوابة الأزهر الشريف لمعرفة المواعيد والإجراءات اللازمة لتقديم التظلمات.

نصائح هامة لطلاب الشهادة الإعدادية الأزهرية قبل ظهور النتيجة وبعدها

مع اقتراب إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2025، يعيش العديد من الطلاب وأولياء الأمور حالة من الترقب والتوتر، لذا نقدم لكم مجموعة من النصائح المفيدة التي تساعدكم في التعامل مع هذه الفترة بثقة وهدوء.

قبل ظهور النتيجة