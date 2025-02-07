نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شهر رمضان 2025.. مواعيد القطارات الجديدة محافظة البحيرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - مواعيد جديدة لقطارات السكة الحديد خلال رمضان 2025 لخدمة أفضل للركاب

شهر رمضان 2025.. مواعيد القطارات الجديدة محافظة البحيرة في إطار الاستعدادات لاستقبال شهر رمضان المبارك، أعلنت هيئة السكة الحديد عن تعديلات جديدة في مواعيد تشغيل بعض القطارات، لتلبية احتياجات الركاب خلال الشهر الكريم. تشمل هذه التعديلات خطوط القاهرة - الإسكندرية، القاهرة - المنصورة، وطنطا - المنصورة، بهدف توفير خدمة أكثر راحة وانسيابية لحركة القطارات، مع عودة الجداول الطبيعية بعد انتهاء رمضان.. مواعيد القطارات الجديدة محافظة البحيرة

تفاصيل التعديلات الجديدة في مواعيد القطارات

اعتبارًا من السبت 1 مارس 2025، سيتم تطبيق التغييرات التالية:

إيقاف تشغيل مؤقت للقطارين 2027 - 2026 مكيف تالجو على خط القاهرة - الإسكندرية حتى إشعار آخر.

للقطارين على حتى إشعار آخر. تعديل موعد قطار 1915 سياحي القاهرة - المنصورة ، حيث ينطلق من القاهرة الساعة 15:20 ليصل المنصورة الساعة 17:40 .

، حيث ليصل . إضافة توقف جديد لقطار 3017 مكيف القاهرة - المنصورة في محطتي قويسنا وبركة السبع ، لتسهيل تنقل الركاب من هذه المناطق.

لقطار في ، لتسهيل تنقل الركاب من هذه المناطق. تعديلات في جداول التشغيل لبعض القطارات ، ومنها: قطار 587/586 مكيف الإسكندرية - المنصورة . قطار 63 ركاب طنطا - المنصورة .

، ومنها:

تحسينات إضافية لضمان راحة الركاب

بالتزامن مع هذه التعديلات، أكدت هيئة السكة الحديد على أهمية مراقبة حركة التشغيل بشكل مستمر خلال رمضان لضمان عدم حدوث ازدحام، مع تخصيص تسهيلات خاصة للركاب خلال فترات الذروة، وخاصة وقت الإفطار.

كما تواصل الهيئة خططها لتحديث أسطول القطارات عبر تطوير العربات، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة، مما يساهم في تعزيز راحة الركاب خلال الشهر الكريم.

عودة الجدول الطبيعي بعد رمضان

مع انتهاء شهر رمضان المعظم، ستعود جميع القطارات إلى مواعيدها الأصلية المدرجة في جدول المسير الرسمي، لضمان استمرارية انتظام الرحلات دون أي تأخير.

أسعار تذاكر قطار تالجو على خط القاهرة أسوان:



- المنيا: الدرجة الأولى 350 جنيها، الدرجة الثانية 250 جنيها.

– أسيوط: الدرجة الأولى 350 جنيها، الدرجة الثانية 250 جنيها.

– سوهاج: الدرجة الأولى 500 جنيه، الدرجة الثانية 300 جنيه.

– قنا: الدرجة الأولى 550 جنيها، الدرجة الثانية 350 جنيها.

- الأقصر: الدرجة الأولى 600 جنيه، الدرجة الثانية 400 جنيه.

- إدفو: الدرجة الأولى 700 جنيه، الدرجة الثانية 550 جنيها.

- أسوان: الدرجة الأولى 700 جنيه، الدرجة الثانية 550 جنيها.