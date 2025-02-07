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أحمد جودة - القاهرة - تعديلات جديدة في مواعيد قطارات السكة الحديد خلال رمضان 2025

شهر رمضان 2025.. مواعيد القطارات الجديدة محافظة الغربية تستعد هيئة السكة الحديد لاستقبال شهر رمضان المبارك عبر تعديل مواعيد تشغيل بعض القطارات لتناسب احتياجات الركاب خلال الشهر الكريم، وذلك على خطوط القاهرة - الإسكندرية، القاهرة - المنصورة، وطنطا - المنصورة. تهدف هذه التعديلات إلى تحسين الخدمة وتوفير سبل الراحة للمسافرين، على أن تعود القطارات إلى جدولها المعتاد بعد انتهاء رمضان.

التعديلات الجديدة في مواعيد القطارات

اعتبارًا من السبت 1 مارس 2025، سيتم تنفيذ التعديلات التالية:

إيقاف تشغيل مؤقت للقطارين 2027 - 2026 مكيف تالجو بين القاهرة والإسكندرية لحين صدور تعليمات أخرى.

للقطارين بين لحين صدور تعليمات أخرى. تعديل موعد قطار 1915 سياحي على خط القاهرة - المنصورة ، حيث يغادر القاهرة في 15:20 ويصل المنصورة في 17:40 .

على خط ، حيث ويصل . إضافة توقف جديد لقطار 3017 مكيف القاهرة - المنصورة في محطتي قويسنا وبركة السبع ، مما يسهل على الركاب استقلال القطار من هذه المحطات.

لقطار في محطتي ، مما يسهل على الركاب استقلال القطار من هذه المحطات. إجراء تعديلات على جداول التشغيل لبعض القطارات، مثل: قطار 587/586 مكيف الإسكندرية - المنصورة . قطار 63 ركاب طنطا - المنصورة .

لبعض القطارات، مثل:

تحسينات إضافية لخدمة الركاب

إلى جانب التعديلات في المواعيد، شددت هيئة السكة الحديد على أهمية متابعة حركة التشغيل خلال شهر رمضان لضمان انسيابية القطارات وعدم حدوث تكدس، مع تقديم تسهيلات خاصة خلال فترات الذروة وأوقات الإفطار.

كما تواصل الهيئة تطوير أسطولها من القطارات عبر تحديث العربات ورفع مستوى الخدمة، مما يساهم في تحسين تجربة السفر للمواطنين.

عودة الجدول الطبيعي بعد رمضان

مع انتهاء الشهر الكريم، ستعود جميع القطارات إلى مواعيدها المدرجة في جدول المسير الرسمي لضمان استمرارية انتظام الرحلات.

أسعار تذاكر قطار تالجو على خط القاهرة أسوان:



- المنيا: الدرجة الأولى 350 جنيها، الدرجة الثانية 250 جنيها.

– أسيوط: الدرجة الأولى 350 جنيها، الدرجة الثانية 250 جنيها.

– سوهاج: الدرجة الأولى 500 جنيه، الدرجة الثانية 300 جنيه.

– قنا: الدرجة الأولى 550 جنيها، الدرجة الثانية 350 جنيها.

- الأقصر: الدرجة الأولى 600 جنيه، الدرجة الثانية 400 جنيه.

- إدفو: الدرجة الأولى 700 جنيه، الدرجة الثانية 550 جنيها.

- أسوان: الدرجة الأولى 700 جنيه، الدرجة الثانية 550 جنيها.