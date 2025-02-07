عاجل| مدبولي: تطبيق الحزمة الاجتماعية الجديدة قبل رمضان

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أحمد جودة - القاهرة - مدبولي: تطبيق الحزمة الاجتماعية الجديدة قبل رمضان

عقد رئيس الوزراء اجتماعًا مع مجلس أمناء الحوار الوطني، حيث ناقش معهم القضايا الملحة التي تشغل الرأي العام، مثل آليات الدعم، وتطوير شهادة الثانوية العامة، وقوانين الإيجارات القديمة، وغيرها من الملفات ذات التأثير المباشر على حياة المواطنين. كما أكد رئيس الوزراء أن الحكومة ستبدأ في تنفيذ الحزمة الاجتماعية الجديدة قبل شهر رمضان، لضمان تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

أهمية الحوار الوطني في دعم الاستقرار

الحوار الوطني ليس مجرد منصة للنقاش، بل هو أداة رئيسية لتعزيز الثقة بين الحكومة والمجتمع، حيث يضم ممثلين من مختلف الأحزاب السياسية والنقابات، ويهدف إلى تحقيق توافق وطني حول القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وقد أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون السياسية والقانونية والتواصل السياسي، أن هذه الآلية أسهمت في بناء جسور الثقة بين الأطراف المختلفة، ما يعكس رغبة الحكومة في إشراك كافة الفئات في صنع القرار.

تطبيق الحزمة الاجتماعية الجديدة قبل رمضان

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة ستبدأ في تنفيذ الحزمة الاجتماعية الجديدة قبل حلول شهر رمضان. وتشمل هذه الحزمة زيادات في المرتبات والمعاشات، بالإضافة إلى إجراءات استثنائية خلال شهر رمضان وعيد الفطر، لضمان توفير الاحتياجات الأساسية بأسعار مناسبة.

تعزيز الشفافية والتواصل الحكومي

وفي إطار سعي الحكومة لتعزيز الشفافية، أشاد أعضاء الحوار الوطني بالمؤتمرات الصحفية الأسبوعية التي يعقدها رئيس الوزراء، والتي توفر منصة مباشرة للتواصل مع المواطنين وتوضيح القرارات الحكومية. كما تم الاتفاق على عقد جلسة مع وزراء المجموعة الاقتصادية لمناقشة موقف التوصيات الاقتصادية الصادرة عن الحوار الوطني، وتوضيح أسباب عدم تنفيذ بعضها حتى الآن.

حقوق الإنسان والمبادرات المجتمعية

ومن بين التوصيات المهمة التي خرج بها الحوار الوطني، مبادرة العفو عن بعض السجناء، والتي تعكس رغبة الدولة في تحسين حالة حقوق الإنسان، والتأكيد على أن مصر تسعى لأن تكون دولة تتسع للجميع. كما أشاد أعضاء الحوار الوطني بأداء الوفد المصري في اجتماعات حقوق الإنسان بجنيف، مؤكدين أن هناك التزامات متزايدة على الحكومة في هذا الملف.

تعزيز الوعي الثقافي لمواجهة التحديات

وأكد المشاركون في الحوار الوطني أهمية وضع استراتيجية ثقافية متكاملة لمواجهة التحديات الخارجية وتعزيز الوعي الوطني، مقترحين تشكيل لجنة استشارية ثقافية تضم وزارات الثقافة، والشباب والرياضة، وغيرها من الجهات المعنية، بهدف وضع سياسات ثقافية تعزز من تماسك الجبهة الداخلية.