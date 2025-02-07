نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نائب محافظ الجيزة يتفقد المنطقة الصناعية بعرب أبو ساعد بمركز الصف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تفقد ابراهيم الشهابي، نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، المنطقة الصناعية بعرب أبو ساعد بمركز الصف للوقوف علي احتياجات المنطقة من الخدمات والمرافق وتذليل أي معوقات تواجه المستثمرين، وذلك في أطار تكليفات المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة.

كما تابع نائب محافظ الجيزة، موقف ملفات التقنين وموقف البنية التحتية بالمنطقة وتشمل مياة الشرب والصرف الصحي ورصف الطرق لخدمة مصانع المنطقة من مصانع الطوب الطفلي ومصانع الرخام والجرانيت.

وأكد نائب محافظ الجيزة، على أهمية تقديم كافة أوجه الدعم وإزالة كافة العوائق التي تحول دون تحقيق الطفرة الصناعية بمنطقة عرب أبو ساعد الصناعية.

ومن ناحية أخرى تابع الشهابي، ميدانيا الخطة الاستثمارية للرصف والتطوير بشارع مدرسة التجارة والإعدادية بنين وتركيب بلاط الأنترلوك بمتفرعات شارع مسجد الهدى ومنطقة الأدارة الأزهرية ومسجد اسماء جعفر ومنطقة نادي المعلمين بنطاق مدينة الصف.

ووجه نائب محافظ الحيزة، برفع معدلات التنفيذ مع الانتهاء من مختلف الأعمال في مواعيدها الزمنية المحددة.

رافق نائب المحافظ خلال جولته، المهندس محمود فوزي، رئيس جهاز الأشراف على المناطق الصناعية بالمحافظة، والدكتور فرج عبد العاطي رئيس مركز الصف، والمهندس عبدالله حسين مهدي

رئيس الجهاز التنفيذي لمنطقة عرب أبو ساعد الصناعية، وعصام أبو العلا رئيس جهاز معلومات شبكات المرافق بالمحافظة، وهيام البطاوي

مدير أدارة الأستثمار بالمحافظة

والشركة المنفذة لمشروع الرصف.

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