كلية الفنون التطبيقية تستضيف 150 طفلًا ضمن مبادرة "مصر Gate نبوغ"

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أحمد جودة - القاهرة - شهدت كلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان فعاليات مميزة ضمن مبادرة "مصر Gate نبوغ"، تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان والدكتور شريف عبد السلام عميد كلية الفنون التطبيقية، والتي تأتي بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي في إطار خطة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

تهدف المبادرة إلى دعم الطلاب المبتكرين والموهوبين واكتشاف المهارات الاستثنائية لدى الأطفال من مختلف محافظات الجمهورية، حيث استقبلت الكلية 150 طفلًا للمشاركة في الفعاليات.

بدأت الفعاليات باستقبال حافل من قبل الدكتور شريف حسن عميد الكلية، الدكتورة مروة خفاجي وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، حيث تم تعريف الأطفال بالكلية وأقسامها المختلفة.

تضمنت الفعاليات تنظيم ورشة الخزف تحت إشراف الدكتورة نهلة رشوان وبمشاركة الهيئة المعاونة المتمثلة في م. محمد امبابي، م. أحمد خالد، وم. ياسمين سليم، وذلك تحت إشراف الدكتور فتحي عبدالوهاب رئيس قسم الخزف.

كما أقيمت ورشة المنتجات المعدنية والحلي تحت إدارة الدكتورة منة الرويني بمساعدة م. شيرين أحمد، م. سارة نصر الدين، وم. روان سامي، وذلك تحت إشراف الدكتورة سما أحمد وحيد رئيس القسم.

وشهدت الفعاليات تنظيم ورشة الزجاج تحت اشراف الدكتورة سمر جمعة وبمعاونة م. علياء محمود صبحي وم. آية طارق أحمد.

تأتي هذه المبادرة في إطار الدور المجتمعي للجامعة وسعيها لاكتشاف ورعاية المواهب الشابة وتنمية مهاراتهم الفنية في مختلف المجالات.