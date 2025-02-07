نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تجديد تكليف الدكتور إبراهيم غياض قائمًا بأعمال رئيس مركز بحوث وتطوير الفلزات لمدة عام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدر الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قرارًا جمهوريًا بتجديد تكليف الدكتور إبراهيم غياض قائمًا بأعمال رئيس مركز بحوث وتطوير الفلزات لمدة عام، وذلك استمرارًا لجهوده في تطوير أداء المركز وتعزيز دوره البحثي في مجالات الفلزات والمواد المتقدمة.

يُعد مركز بحوث وتطوير الفلزات أحد المراكز البحثية الرائدة في مصر، حيث بدأت فكرته في الفترة ما بين عامي 1973 و1984 كإحدى الشعب البحثية التابعة للمركز القومي للبحوث. وفي عام 1983، صدر القرار الجمهوري رقم 379 بإنشاء المركز بشكل مستقل، ليصبح كيانًا متخصصًا في الأبحاث التطبيقية المتعلقة بتكنولوجيا الفلزات والمواد الهندسية المتقدمة. ومنذ ذلك الحين، يعمل المركز على تطوير الصناعات المعدنية والهندسية، ودعم جهود البحث العلمي والتطوير التكنولوجي في هذا المجال.

يعمل مركز بحوث وتطوير الفلزات حاليًا على إعداد خطة استراتيجية تهدف إلى تعزيز الابتكار في مجالات المعادن والمواد المتقدمة، مع التركيز على نقل التكنولوجيا الحديثة إلى السوق المحلي والصناعات الوطنية. وفي هذا الإطار، يسعى المركز إلى الاستفادة من الفرص التي تتيحها منظمة الويترو (WIETRO) في دعم البحث العلمي والتطوير، وخاصة في مجالات رئيسية مثل المياه والطاقة المتجددة والتنمية المستدامة.

كما يولي المركز اهتمامًا كبيرًا بتدريب الكوادر البحثية وتنمية مهاراتها، من خلال برامج تدريب متخصصة تهدف إلى تأهيل الباحثين لمواكبة التطورات التكنولوجية العالمية. وتأتي هذه الجهود في سياق رؤية الدولة المصرية لتعزيز دور البحث العلمي في تحقيق التنمية المستدامة، ودعم الاقتصاد القائم على المعرفة، وتعزيز الشراكة بين المؤسسات البحثية والصناعية.



يأتي قرار تجديد تكليف الدكتور إبراهيم غياض في إطار استكمال الجهود التي بذلها خلال الفترة الماضية لتعزيز أداء المركز وتوسيع مجالات أبحاثه. ومن المتوقع أن يواصل الدكتور غياض العمل على تنفيذ الخطط الاستراتيجية للمركز، بما يضمن تحقيق أهدافه في تطوير الصناعات المعدنية ودعم الابتكار التكنولوجي في مصر.