شاهد اهداف مباريات اليوم الخميس 6 – 2 – 2025 بدورى nile

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 6 فبراير 2025 11:33 مساءً - اهداف مباريات اليوم فى دورى nile، جاءت فى مجموعها تسعة أهداف ، حيث أقيم اليوم الخميس 6 – 2 – 2025 ثلاث مباريات ضمن الجولة الثانية عشر من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز "دورى NILE" إذ استضاف فريق غزل المحلة نظيره مودرن سبورت، بينما التقى سيراميكا مع فاركو، وواجه الأهلى فريق بتروجيت.

الأهلي يستعيد قمة الدوري بثنائية جراديشار وإمام عاشور في بتروجت

استعاد الأهلي قمة الدوري بعدما حقق فوزاً هاماً على بتروجت بهدفين لهدف خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الخميس، باستاد السلام ضمن منافسات الجولة الـ12 لبطولة الدوري الممتاز.

غزل المحلة يهزم مودرن سبورت 2-1 في أول ظهور للقبرصي بابا فاسيليو

حقق فريق غزل المحلة فوزا مثيرا على نظيره مودرن سبورت، بهدفين مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الـ12 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى NILE".

فاركو يهزم سيراميكا 2-1 ويصعد للمركز السادس في الدوري

نجح فريق فاركو في الفوز علي نظيره سيراميكا بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما اليوم ،الخميس، على ستاد الجبل الأخضر، في افتتاحية الجولة الثانية عشر بمسابقة الدوري المصري.