كولر: ثنائية إمام وجراديشار رائعة ومستوى التحكيم يتحسن

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 6 فبراير 2025 10:33 مساءً - أبدى السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي سعادته بالفوز الذي حققه الفريق على بتروجت بهدفين لهدف خلال المباراة التي أقيمت مساء اليوم،الخميس.

وقال كولر خلال حديثه بالمؤتمر الصحفي: لعبنا شوطًا أول بشكل مميز، رغم الأخطاء وإهدار العديد من الفرص على مدار شوطي المباراة ، وأضاف كولر: درسنا بتروجيت بشكل جيد، ونعلم أن المنافس يتميز بالدفاع القوي، وهو ما ظهر في المباريات التي خاضها.. كان بإمكاننا تسجيل المزيد من الأهداف، وخلال جلسة الاستراحة تحدثت مع اللاعبين وطالبتهم باستغلال الفرص والتركيز القوي.

واصل كولر : في الشوط الثاني أضفنا الهدف الثاني، وحققنا هدفنا بالفوز بالمباراة، وأكد المدير الفني أن إمام عاشور سجل هدفًا بشكل رائع، وكان بإمكانه إضافة المزيد، وأشاد بقدرات عاشور ولغة التفاهم وبينه وبين جراديشار.

وعلى مستوى الأداء التحكيمى ، قال كولر"الحكام المصريون جيدون ومستواهم يزداد تحسنا يوما تلو الآخر، وإمام لا يحتاج حماية منفردة من الحكام"، موضحا :" عاشور تعرض لضربة في المباراة على قدمه ظهرت آثارها عليه، لكن لا توجد معلومة دقيقة عن إصابة أو إذا كان هذا مجرد إرهاق".

فيما أشار المدير الفنى للأهلى إلى صفقات المارد الأحمر، قائلا :"فترة الانتقالات الشتوية لا تزال مفتوحة لكن لا أعتقد أن هناك تعاقدات جديدة".

واستعاد الأهلي قمة الدوري بعدما حقق فوزاً هاماً على بتروجت بهدفين لهدف خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الخميس، باستاد السلام ضمن منافسات الجولة الـ12 لبطولة الدوري الممتاز.

سجل ثنائية الأهلي، إمام عاشور وجراديشار في الدقيقتين 15 و66، فيما سجل بتروجت هدفه الوحيد في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع عن أحمد فاروق.

بهذا الفوز يرتفع رصيد الاهلى إلى 26 نقطة متصدرا جدول ترتيب الدورى بفارق نقطتين عن الوصيف بيراميدز،،بعدما لعب 12 مباراة حقق الفوز في 7 مباريات وتعادل في 7 لقاءات وسجل 21 هدف وتلقت 8 أهداف فيما يملك بتروجت 17 نقطة من 12 مباراة بعدما فاز في 4 مواجهات وتعادل في 5 لقاءات وخسر ثلاثة مباريات وسجل لاعبيه 11 أهداف وتلقت شباكه 9 أهداف.

وأدار المباراة الحكم عبد العزيز السيد وعاونه الثنائي محمود أبو الرجال ومحمد محمود لطفي وفي غرفة تقنية الفيديو محمد الشناوي وأحمد جابر.

وضم تشكيل الأهلي للمباراة، كلاً من: محمد الشناوي ، رامي ربيعة ،مصطفى العش ،محمد هاني، كريم الدبيس ، مروان عطية ،عمرو السولية ،محمد مجدي أفشة ، إمام عاشور،حسين الشحات وجراديشار.

فيما ضم تشكيل بتروجت كلاً من : عمر ،محمود شديد ،هادي رياض ،أحمد بحبح ،توفيق محمد ، محمد علي عكاشة وأدهم حامد ورشاد المتولي ،بدر موسى ،زياد فرج وشكويدي جبريل