رولين القاسم تتحدث عن هدايا عيد الأم فى بونجور يا بيبى

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 6 فبراير 2025 10:33 مساءً - تحدثت الإعلامية رولين القاسم عن اختيار الهدية المناسبة في عيد الأم خلال بودكاست "بونجور يا بيبي" الذي تنتجه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قائلة: "عيد الأم ماتجيبش طقم فناجين ولا طقم حلل، المفروض بتهادى والدتك أو زوجتك".

وتابعت: "مش المفروض نشوف إيه ناقص في المطبخ ونجيبه ليها، والمفروض تبعد عن أفكار تنفع البيت، هاديها بحاجة تسعدها وتسعدك، لأن الرجل مرآة للست والعكس أيضا".

ويأتي هذا ضمن خطة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية للتحول الرقمي وزيادة المحتوى الإلكتروني على مواقع التواصل الاجماعي تماشيا مع اتجاهات الجماهير الآن وخاصة الشرائح العمرية الأصغر منه.