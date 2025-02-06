حزب إرادة جيل يؤكد: بيان الخارجية المصرية يعكس التزام مصر التاريخي بدعم الحقوق الفلسطينية

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 6 فبراير 2025 09:32 مساءً - أعرب حزب إرادة جيل برئاسة تيسير مطر عن تأييده الكامل وإشادته بالبيان الصادر اليوم عن وزارة الخارجية المصرية، والذي يعبر عن موقف مصر الثابت والرافض لمخططات تهجير الفلسطينيين من غزة.

وأكد الحزب أن هذا البيان يعكس التزام مصر التاريخي بدعم الحقوق الفلسطينية المشروعة وحرصها على استقرار المنطقة وسلامتها. إذ يؤكد حزب إرادة جيل على ضرورة تكاتف الجهود الدولية لمنع تنفيذ مثل هذه المخططات التي تهدد حقوق الشعب الفلسطيني وتزع استقرار المنطقة.

وفي هذا السياق، يدعو الحزب المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته والضغط من أجل إيجاد حلول عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية، تساهم في تحقيق السلام والتنمية المستدامة في المنطقة.