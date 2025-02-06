الأهلي يتقدم على بتروجيت بثنائية جراديشار وإمام عاشور ويستعيد قمة الدوري بثنائية

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 6 فبراير 2025 09:32 مساءً - استعاد الأهلي قمة الدوري بعدما حقق فوزاً هاماً على بتروجت بهدفين لهدف خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ،الخميس، بإستاد السلام ضمن منافسات الجولة الـ12 لبطولة الدوري الممتاز.

سجل ثنائية الأهلي ، أمام عاشور وجراديشار في الدقيقتين 15 و66، فيما سجل بتروجت هدفه الوحيد في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع عن أحمد فاروق.

بهذا الفوز يرتفع رصيد الاهلى إلى 26 نقطة متصدرا جدول ترتيب الدورى بفارق نقطتين عن الوصيف بيراميدز،،بعدما لعب 12 مباراة حقق الفوز في 7 مباريات وتعادل في 7 لقاءات وسجل 21 هدف وتلقت 8 أهداف فيما يملك بتروجت 17 نقطة من 12 مباراة بعدما فاز في 4 مواجهات وتعادل في 5 لقاءات وخسر ثلاثة مباريات وسجل لاعبيه 11 أهداف وتلقت شباكه 9 أهداف.

وأدار المباراة الحكم عبد العزيز السيد وعاونه الثنائي محمود أبو الرجال ومحمد محمود لطفي وفي غرفة تقنية الفيديو محمد الشناوي وأحمد جابر.

وضم تشكيل الأهلي للمباراة، كلاً من: محمد الشناوي ، رامي ربيعة ،مصطفى العش ،محمد هاني، كريم الدبيس ، مروان عطية ،عمرو السولية ،محمد مجدي أفشة ، إمام عاشور،حسين الشحات وجراديشار.

فيما ضم تشكيل بتروجت كلاً من : عمر ،محمود شديد ،هادي رياض ،أحمد بحبح ،توفيق محمد ، محمد علي عكاشة وأدهم حامد ورشاد المتولي ،بدر موسى ،زياد فرج وشكويدي جبريل

الشوط الأول

بدأ الأهلي اللقاء بشكل هجومي عن طريق الشحات وامام عاشور وأفشة وجراديشار وحاول دفاع بتروجت التعامل مع الهجمات الأولى للأهلي ، لكن امام عاشور سجلب الهدف الأول في الدقيقة 15 من تسديدة رائعة.

بعد الهدف واصل الأهلي الضغط الهجومي وانطلق امام عاشور بهجمة خطيرة وتعرض للعرقلة في منطقة جزاء بتروجت لكن الحكم رفض احتساب ركلة جزاء وأمر بمواصلة اللعب، وبمرور الوقت نشط أداء بتروجت وشن هجمات على مرمى الشناوي لكنها أفتقدت اللمسة الأخيرة .

عاد الأهلي للسيطرة على مجريات المباراة وأهدر أفشة فرصة تسجيل هدف ثانً ، قبل أن يقود امام عاشور هجمة عنترية للأهلي ويراوغ دفاع وحارس بتروجت لكنه فشل في إيداع الكرة في الشباك وتدخل كريم الدبيس في نفس الكرة ليُشتتها بعيداً عن الشباك بدلاً من تسجيل الهدف.

وسدد الشحات كرة قوية مرت بجوار القائم ، وواصل الأهلي الضغط لتسجيل هدف ثان لكن دون جدوى لينتهي الشوط الأول بتقدم الأهلي بهدف نظيف.

الشوط الثاني

جاءت بداية الشوط الثاني حماسية من جانب بتروجت الذي تحرر هجومياً بشكل واضح من أجل إدراك التعادل وكاد محمود شديد يسجل هدف الفريق البترولي الأول في الدقيقة 55 من رأسية قوية لكن محمد الشناوي تصدى لها بشكل جيد.

واستعاد الاهلي السيطرة على اللقاء وأهدر امام عاشور فرصة أخرى للتسجيل ، وشارك محمد عبد الله لاعب الأهلي الصاعد بدلاً من حسين الشحات كما شارك كريم نيدفيد بدلاً من عمرو السولية في الدقيقة 62.

وقاد محمد عبد الله هجمة عنترية للأهلي ومرر كرة بشكل رائع إلى جراديشار المُنفرد بالمرمى الذي أودعها في الشباك مسجلاً الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة 66 ، بعدها سدد محمد عبد الله كرة قوية حوّلها دفاع بتروجت بعيداً عن الشباك.

واصل إمام عاشور مسلسل إهدار الفرص حيث سدد أكثر من مرة في جسد حارس بتروجت ، ودفع مارسيل كولر المدير الفني للأهلي بالثنائي أحمد رضا بدلاً من جراديشار ، وأحمد نبيل كوكا بدلاً من محمد مجدي أفشة حيث سجل أحمد رضا الظهور الأول له بقميص الأهلي بعد إنتقاله للقلعة الحمراء في ميركاتو الشتاء الجارية.

وأستحوذ الأهلي على اللقاء مع اقتراب نهاية اللقاء والغى الحكم سجله أحمد نبيل كوكا بداعي التسلل ، وشارك اللاعب اصلاعد حمزة عبد الكريم بدلاً من أمام عاشور وواصل الأهلي الضغط لكن بتروجت سجل هدف في اللحظات الأخيرة عن طريق أحمد فاروق ثم أطلق الحكم صافرته مُعلناً نهاية اللقاء بفوز الأهلي بهدفين لهدف.