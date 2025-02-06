إنتهاء الشوط الأول بتقدم الأهلى على بتروجت بهدف إمام عاشور

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 6 فبراير 2025 08:26 مساءً - انتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي وبتروجت المقامة حالياً بإستاد السلام ضمن منافسات الجولة الـ12 لبطولة الدوري الممتاز بتقدم الأهلي بهدف نظيف سجله إمام عاشور فى الدقيقة 15.

يدير المباراة الحكم عبد العزيز السيد ويعاونه الثنائي محمود أبو الرجال ومحمد محمود لطفي، في حين سيكون محمود لطفي حكمًا رابعًا، ويدير غرفة تقنية الفيديو محمد الشناوي وأحمد جابر ، وأعلن اتحاد الكرة تعديل في طاقم حكام مباراة الليلة بسبب مرض الحكم المساعد محمد مجدي سليمان، حيث تم استبداله بالحكم المساعد محمود أبو الرجال.

بدأ الأهلي اللقاء بشكل هجومي عن طريق الشحات وامام عاشور وأفشة وجراديشار وحاول دفاع بتروجت التعامل مع الهجمات الأولى للأهلي ، لكن امام عاشور سجلب الهدف الأول في الدقيقة 15 من تسديدة رائعة.

بعد الهدف واصل الأهلي الضغط الهجومي وانطلق امام عاشور بهجمة خطيرة وتعرض للعرقلة في منطقة جزاء بتروجت لكن الحكم رفض احتساب ركلة جزاء وأمر بمواصلة اللعب، وبمرور الوقت نشط أداء بتروجت وشن هجمات على مرمى الشناوي لكنها أفتقدت اللمسة الأخيرة .

عاد الأهلي للسيطرة على مجريات المباراة وأهدر أفشة فرصة تسجيل هدف ثانً ، قبل أن يقود امام عاشور هجمة عنترية للأهلي ويراوغ دفاع وحارس بتروجت لكنه فشل في إيداع الكرة في الشباك وتدخل كريم الدبيس في نفس الكرة ليُشتتها بعيداً عن الشباك بدلاً من تسجيل الهدف.

وسدد الشحات كرة قوية مرت بجوار القائم ، وواصل الأهلي الضغط لتسجيل هدف ثان لكن دون جدوى لينتهي الشوط الأول بتقدم الأهلي بهدف نظيف.

ويضم تشكيل الأهلي للمباراة، كلاً من: محمد الشناوي ، رامي ربيعة ،مصطفى العش ،محمد هاني، كريم الدبيس ، مروان عطية ،عمرو السولية ،محمد مجدي أفشة ، إمام عاشور،حسين الشحات وجراديشار.

ويجلس على "دكة" الأهلي ، كلاً من: مصطفى شوبير وخالد عبد الفتاح وأكرم توفيق وكريم نيدفيد وأحمد رضا وأحمد نبيل كوكا ومحمد عبد الله وحمزة عبد الكريم وعمر الساعي.

فيما يضم تشكيل بتروجت كلاً من : عمر ،محمود شديد ،هادي رياض ،أحمد بحبح ،توفيق محمد ، محمد علي عكاشة وأدهم حامد ورشاد المتولي ،بدر موسى ،زياد فرج وشكويدي جبريل

وعلى دكة بدلاء بتروجت: "محمد خليفة وإسلام عبد الله وعبدالله محمود وعبد العزيز السيد وإسلام هشام وخالد أبو زيادة ومصطفى الجمل وإسماعيل بامبا وأحمد فاروق".

ويمتلك الاهلى 23 نقطة بعدما لعب 11 مباراة حقق الفوز في 6 مباريات وتعادل في 7 لقاءات وسجل 19 هدف وتلقت 7 أهداف فيما يملك بتروجت 17 نقطة من 11 مباراة بعدما فاز في 4 مواجهات وتعادل في 5 لقاءات وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 10 أهداف وتلقت شباكه 7 أهداف.