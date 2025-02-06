وزير النقل: قريبا إنتاج الحديد المستخدم فى صناعة السفن محليا

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 6 فبراير 2025 08:25 مساءً - أكد الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة و النقل، أن الوزارة عملت على تصنيع الحديد المستخدم لصناعة السفن، وقريبا سيتم إنتاج الحديد المستخدم فى صناعة السفن بعد انهاء اجراءات إنشاء المصنع الذى يمتلكه مستثمر مصرى.

وأضاف الوزير، خلال مؤتمر صحفي على هامش فاعليات معرض القاهرة الدولى لليخوت و القوارب المقام الأن بالقاهرة، أنه جارى العمل على توقيع شراكات لإنشاء ترسانة جديدة مصرية لبناء السفن بشكل أكبر، مشيرا إلى أن الوزارة تدعم كل المصنعين فى هذا المجال.

وأطلق الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، منذ قليل، منصة اليخوت والقوارب البحرية المحلية، والتى تستهدف تسهيل تقديم الخدمات من منصة واحدة إلكترونيا.

جاء ذلك على هامش فعاليات معرض القاهرة الدولي لليخوت و القوارب المقام بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينه نصر في الفترة من 6 إلى 9 فبراير 2025

و التقى الفريق مهندس كامل الوزير، عدد كبير من ملاك الشركات المصرية المصنعة للقوارب واليخوت، وتحدث حول نسب المكون المحلى والشركات لتصدير المنتج المصرى.

ويشهد المعرض مشاركة واسعة من كبرى الشركات الدولية المتخصصة في مجال اليخوت والقوارب حيث يشارك بالمعرض ما يزيد عن ٤٠ شركة وأكثر من 120 علامة تجارية عارضة لتصميمات يخوت مختلفة الأحجام وكل ما يخص اليخوت السياحية من ماكينات دفع ومعدات وأجهزة وتجهيزات إعاشة لخدمة هذا القطاع وتطويره كما أن المعرض يعتبر فرصة حقيقية لمن يرغب فى إقتناء يخت وذلك بغرض إنعاش السوق الخاص باليخوت ووضع مصر على خريطة سياحة اليخوت العالمية وذلك بهدف تعظيم سياحة اليخوت تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية خاصة وان مصر بموانئها الحديثة ومرافقها المتطورة تعتبر وجهة مثالية للمهتمين بممارسة الأنشطة البحرية من رسو اليخوت الفاخرة، إلى استكشاف الشعاب المرجانية المتنوعة في البحر الأحمر، وصولاً إلى الفعاليات البحرية المميزة حيث توفر مصر تجربة فريدة توازن بين الفخامة والطبيعة الساحرة.

هذا و سيتم إقامة جلسة نقاشية بعنوان " مصر مقصد عالمي لسياحة اليخوت" لإلقاء الضوء على أهمية هذا القطاع السياحي في تعزيز الاقتصاد المصري و التحديات التي يواجهها، وأهم الفرص المتاحة لتطويره، بالإضافة إلى دور هذه السياحة في زيادة الاستثمارات والمساهمة في تنمية السياحة بشكل عام.

و كذلك سيقوم وفد من رئيس نادي يخت دولة موناكو زيارة المعرض و بحث سبل التعاون بين الجانب المصري لتعظيم سياحة اليخوت و ايجاد سبل للاستثمار بالمواني بالمصرية.