نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الأوقاف يهنئ فريق الوزارة لكرة القدم بعد تتويجه ببطولة الجمهورية لدوري المصالح الحكومية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - هنَّأ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، فريق الوزارة لكرة القدم الخماسية بعد فوزه ببطولة الجمهورية لدوري المصالح الحكومية - منطقة القاهرة، وذلك عقب تغلبه في المباراة النهائية على فريق وزارة التموين بهدفين مقابل هدف.

وأعرب وزير الأوقاف عن تقديره لاهتمام أبناء الوزارة بالجانب الرياضي، مشددًا على أهمية اللياقة البدنية والنفسية والذهنية في تعزيز الأداء العام، ومؤكدًا أن الفريق قدم مستوى متميزًا وتحلى بروح رياضية عالية طوال مشواره في البطولة.

وأشار الوزير إلى أن وزارة الأوقاف حريصة على دعم الموهوبين في مختلف المجالات، لافتًا إلى أن هذا الإنجاز الرياضي يؤكد روح الإبداع والعمل الجماعي داخل الوزارة.

ومن المقرر أن يلتقي وزير الأوقاف لاعبي الفريق خلال الأيام المقبلة لتكريمهم تقديرًا لهذا الإنجاز الرياضي، الذي يؤكد روح التفوق والعمل الجماعي داخل الوزارة.