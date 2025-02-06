نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعليم القاهرة تحسم الجدل حول منع الطلاب من رؤية كراسات الإجابة في التظلمات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكدت سماح إبراهيم، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقاهرة، أن للطلاب المتظلمين من نتائج الشهادة الإعدادية الحق في الاطلاع على صورة كراسة الإجابة، وذلك وفقًا للقرار الوزاري الذي ينظم عملية التظلمات.

وأوضحت إبراهيم في تصريحات صحفية لها أن هذا الحق يقتصر على الموعد المحدد من قبل اللجنة المختصة، بعد دفع الرسوم المقررة لعملية التظلم.

وأشارت وكيل الوزارة إلى أنه لا صحة للأخبار المتداولة بشأن رفض بعض الإدارات التعليمية بالقاهرة السماح للطلاب بالاطلاع على كراسات الإجابة.

وأكدت أن أي طالب يواجه صعوبة في الوصول إلى ورق الإجابة يمكنه التوجه إلى مديرية التربية والتعليم بالقاهرة لحل المشكلة واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وتجدر الإشارة إلى أن العديد من أولياء الأمور قد أبدوا شكاوى حول عدم السماح لهم بالاطلاع على أوراق إجابات أبنائهم أثناء تقديمهم طلبات التظلمات، وهو ما أثار حالة من الجدل في الفترة الأخيرة.

تعتبر عملية التظلم من نتائج امتحانات الشهادة الإعدادية خطوة مهمة للطلاب وأولياء الأمور الذين يشعرون بوجود خطأ في تقدير الدرجات. يسمح النظام التعليمي في مصر للطلاب الذين يرون أن درجاتهم في المواد غير صحيحة أو أن هناك خطأ في تصحيح الأوراق بالقيام بتقديم طلب تظلم.

يتم تقديم هذا التظلم في شكل طلب رسمي يُقدم إلى إدارة التربية والتعليم التابعة للمحافظة التي ينتمي إليها الطالب.

ويُحدد القرار الوزاري مجموعة من الإجراءات والضوابط التي يجب أن يتبعها الطالب عند تقديم التظلم، وتشمل هذه الإجراءات دفع رسوم معينة للاطلاع على كراسة الإجابة، والتي يتم تحديد قيمتها من قبل الوزارة سنويًا.

كما تحدد الوزارة مواعيد محددة للاطلاع على كراسات الإجابة من قبل اللجنة المعنية، حيث يقوم الطالب بمراجعة أوراقه في وجود لجنة مختصة للتأكد من صحة النتائج.

تسعى الوزارة من خلال هذه العملية إلى توفير بيئة عادلة للطلاب وضمان الشفافية في التصحيح، مما يعزز الثقة في النظام التعليمي. ومن خلال التظلمات، يُتاح للطلاب فرصة لمراجعة أوراقهم والتأكد من أن حقوقهم قد تم احترامها في عملية التقييم.