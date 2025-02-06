نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليوم.. انطلاق فعاليات معرض القاهرة الدولي لليخوت والقوارب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنطلق اليوم فعاليات معرض القاهرة الدولي لليخوت والقوارب، بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر، خلال الفترة من 6 إلى 9 فبراير 2025.

يشهد المعرض مشاركة واسعة لأكثر من 40 شركة كبرى وأكثر من 120 علامة تجارية، تقدم تصميمات متنوعة لليخوت بمختلف أحجامها، بالإضافة إلى أحدث المعدات والتجهيزات الخاصة باليخوت السياحية، بما يشمل ماكينات الدفع، وأجهزة الإعاشة، والمعدات التقنية.

ويُعد المعرض فرصة مميزة للراغبين في اقتناء يخوت، كما يهدف إلى إنعاش سوق اليخوت في مصر وتعزيز مكانتها على خريطة سياحة اليخوت العالمية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتتميز مصر بموانئها الحديثة ومرافقها المتطورة، مما يجعلها وجهة مثالية لعشاق الأنشطة البحرية، من رسو اليخوت الفاخرة إلى استكشاف الشعاب المرجانية بالبحر الأحمر والمشاركة في الفعاليات البحرية المميزة.

وتوفر مصر تجربة تجمع بين الفخامة والطبيعة الساحرة، مما يسهم في تعظيم سياحة اليخوت وتنميتها.

وعلى هامش المعرض، تُقام جلسة نقاشية بعنوان "مصر مقصد عالمي لسياحة اليخوت"، لمناقشة أهمية هذا القطاع السياحي في دعم الاقتصاد الوطني، والتحديات التي يواجهها، وأبرز الفرص المتاحة لتطويره، بالإضافة إلى دوره في جذب الاستثمارات وتنشيط السياحة.

كما سيشهد المعرض زيارة وفد من نادي يخت موناكو، لبحث سبل التعاون مع الجانب المصري لتعظيم سياحة اليخوت وتطوير الموانئ المصرية، بما يساهم في تعزيز فرص الاستثمار في هذا المجال.