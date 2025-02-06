ختام دورة ”أوسبو” بالتعاون مع وزارة الأوقاف

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 6 فبراير 2025 04:30 مساءً - اختتمت اليوم فعاليات دورة "أوسبو" التدريبية، التي أُقيمت بالتعاون مع وزارة الأوقاف، تحت عنوان (دور الاعلام وآلياته في بناء الإنسان: نظرة مستقبلية) بحضور وزير الاوقاف الدكتور اسامة الازهري والدكتور عمرو الليثي رئيس اتحاد اذاعات وتلفزيونات دول منظمة التعاون الاسلامي (اوسبو) ونخبة من المسؤولين والخبراء والمتدربين.

شهد الحفل تكريم المشاركين الذين اجتازوا الدورة بنجاح، حيث هدفت الدورة إلى تعزيز المهارات الإعلامية، متضمنة مجموعة من المحاضرات وورش العمل المتخصصة التي قدمها خبراء في المجال.

ووجه الدكتور عمرو الليثي الشكر والتقدير إلى وزير الأوقاف وفريقه على دعمهم ورعايتهم لهذه الدورة، مما أسهم في نجاحها.. معربا عن تقديره لدور أكاديمية الأوقاف التي تعاونت بكل الاحترافية مع أكاديمية أوسبو بالاتحاد.. كما أشاد بحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة في مصر، التي كانت دائمًا وطنًا يحتضن الجميع وملتقى للفكر والثقافة.

وتناول الليثي الحديث عن الوضع الراهن مؤكدا على الدعم الكامل لقضية فلسطين العادلة، وقال "إننا نقف بكل ما أوتينا من قوة مع أهلنا الصامدين في وجه الاحتلال والعدوان.. لتبقى فلسطين قضيتنا الأولى، مؤمنين بأن الحق سينتصر مهما طال الزمن"، كما أشاد بالموقف الموحد للمملكة العربية السعودية ومصر والاردن وسائر الدول الرافض للتهجير القصري.

واختتم كلمته بتوجيه التحية للمتدربين قائلا "نعود اليوم بذكريات جميلة وعلاقات مهنية بناءة، ونتطلع إلى لقاءات قادمة : من خلال المزيد من الفعاليات لاكاديمية اوسبو".

كما ألقى الوزير الدكتور اسامة الازهري كلمة أشاد فيها بالدورة ورحب بضيوف مصر من مختلف دول الاتحاد، واعدا إياهم بالمزيد من هذه الدورات والحلقات الدراسية.

واختُتم الحفل بكلمات المشاركين من منسوبي دول الاتحاد الذين اشادوا بجودة محتوى وحسن تنظيم الدورة، متطلعين إلى المزيد في المستقبل.