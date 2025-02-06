السبت القادم بدء الفصل الدراسي الثاني بكليات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم ...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 6 فبراير 2025 04:30 مساءً - أعلن الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر، أن كليات الجامعة بالقاهرة والأقاليم استعدت لبدء الفصل الدراسي الثاني الذي سوف يبدأ يوم السبت القادم الموافق 8 من فبراير الجاري 2025م.

وأوضح رئيس جامعة الأزهر أنه تابع بشكل دائم ومستمر جاهزية واستعداد الكليات لبداية الفصل الدراسي الثاني، مشيرًا إلى أنه تم إعلان الجداول الدراسية بمختلف الفرق الدراسية عبر صفحات جميع الكليات لافتًا أن هناك متابعة دائمة ومستمرة من خلال السادة نواب رئيس الجامعة كل في موقعه.

وأضاف رئيس الجامعة أن الفصل الدراسي الثاني بكليات الجامعة ينتهي في 29 من مايو القادم 2025م.

من ناحية أخرى تستقبل المدن الجامعية بجامعة الأزهر الطلاب المقيمين بها بداية من يوم الجمعة القادم الموافق 7 من فبراير الجاري.