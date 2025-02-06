قوات الدفاع الشعبى والعسكرى تواصل تنفيذ الأنشطة والفعاليات لدعم المجتمع المدنى

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 6 فبراير 2025 04:30 مساءً - فى إطار حرص القوات المسلحة على دعم قطاعات المجتمع المدنى وتنسيق الجهود مع كافة أجهزة ومؤسسات الدولة ، نفذت قوات الدفاع الشعبى والعسكرى مشروعين للتدريب العملى المشترك بمحافظتى الشرقية والوادى الجديد لتحديد مدى جاهزية أجهزتهما التنفيذية فى مجابهة وإدارة الأزمات والكواراث وإزالة الآثار المترتبة عليها ، وتم المرور على إصطفاف المعدات والمركبات ومعسكر الإيواء العاجل بالمحافظتين لمواجهة المواقف الطارئة ، كما تم تكريم عدد من أسر الشهداء الذين ضحوا بدمائهم وأرواحهم الطاهرة فى سبيل رفعة مصرنا الغالية ، وذلك بحضور قائد قوات الدفاع الشعبى والعسكرى ومحافظ الشرقية ومحافظ الوادى الجديد .

كما نظمت قوات الدفاع الشعبى والعسكرى ندوة تثقيفية مجمعة للجامعات المصرية بمقر جامعة القاهرة لعدد (10) جامعات حكومية وخاصة ، تضمنت الندوة إلقاء الضوء على المخاطر والتحديات التى تحيط بالدولة المصرية والمتغيرات الحالية على المستويين الدولى والإقليمى ، بالإضافة إلى تقديم مجموعة من العروض والأعمال الفنية للطلبة التى تعبر عن حب الوطن .

وفى إطار إعداد أجيال من شباب مصر مسلحة بالعلم والوعى والإنضباط والقيم الوطنية إلتقى السيد / محمـد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى اللواء أ ح / أسامة عبد الحميد داود قائد قوات الدفاع الشعبى والعسكرى لمتابعة تطوير الأداء بمدارس التأسيس العسكرى ، حيث تناول اللقاء عرض الجهود التى قامت بها القوات المسلحة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى والتى ساهمت فى نجاح منظومة التأسيس العسكرى بالمدارس وكان له مردود إيجابى على النواحى التعليمية والإنضباطية والسلوكية للطلاب ، كما تناول اللقاء مقترحات إنضمام أعداد جديدة من المدارس لنظام التأسيس العسكرى .