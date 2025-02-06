نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير النقل يبحث مع سفير جيبوتي تعزيز التعاون في مجالات النقل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبل الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، السفير أحمد علي بري، سفير جمهورية جيبوتي بالقاهرة.

في بداية اللقاء، رحب الوزير بالسفير وأكد عمق العلاقات الثنائية التي تجمع بين البلدين الشقيقين، مشددًا على حرص مصر على تعزيز التعاون بما يخدم المصالح المشتركة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية في البلدين لتعميق أواصر الشراكة والتعاون.

وأشار الفريق كامل الوزير، إلى الروابط التاريخية والعلاقات الأخوية التي تربط مصر وجيبوتي، معبرًا عن التقدير للتطور الكبير الذي شهدته العلاقات الثنائية، خاصة في مجالات التعاون الاقتصادي والتنموي.

كما أكد الوزير حرص مصر على دعم جهود التنمية في جيبوتي من خلال تعزيز التعاون في المشروعات التنموية، وتقديم الدعم الفني والتدريب في مختلف قطاعات النقل، لا سيما النقل البحري واللوجستيات والطرق والكباري.

من جانبه، أشاد السفير أحمد علي بري، بتجربة مصر الناجحة في تطوير مشروعات البنية التحتية، خاصة في مجالات النقل البري والسككي والبحري، مشيرًا إلى شبكة الربط المتكاملة التي تجمع بين الموانئ البحرية والجافة وشبكات السكك الحديدية.

تعزيز التعاون البحري واللوجستي

خلال اللقاء، استعرض الفريق كامل الوزير الفرص الاستثمارية والتعاون القائم بين البلدين في مجال النقل، موضحًا أهمية جيبوتي كدولة محورية لإنشاء منطقة لوجستية لدعم الصادرات المصرية إلى دول شرق إفريقيا بحلول عام 2025.

وأكد أهمية إنشاء خط بحري بين ميناءي سفاجا وجيبوتي لتسهيل نقل البضائع ودعم مشروع المنطقة اللوجستية المزمع إنشاؤها، مما يعزز حجم التبادل التجاري بين مصر ودول القرن الإفريقي.

كما أشار الوزير إلى وجود مشروع مذكرة تفاهم بين ميناءي سفاجا وجيبوتي لتعزيز التعاون في مجال النقل البحري والمينائي، وأبدى استعداد الوزارة للتعاون مع الجانب الجيبوتي في مجال البنية التحتية وتطوير الطرق والكباري، مع تنظيم زيارة لمسؤولي وزارة النقل الجيبوتية إلى مصر للاطلاع على التجربة المصرية الناجحة في هذا القطاع.

ةفي ختام الاجتماع، أعرب السفير أحمد علي بري عن تقديره للفريق كامل الوزير، وأكد دعمه الكامل لتعزيز مشروعات التعاون المشترك بين البلدين، كما عبر عن تطلعه إلى مزيد من الشراكة في الفترة المقبلة بما يخدم المصالح المشتركة لشعبي البلدين الشقيقين.