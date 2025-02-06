نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نقيب الإعلاميين يلتقي رئيس شعبة المصوريين الصحفيين لرسم خارطة الطريق للتدريب التحويلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - التقى الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين، مجدي إبراهيم رئيس شُعبة المصوريين الصحفيين بنقابة الصحفيين؛ لبحث سبل التعاون بينهما، وذلك بحضور وتنسيق الكاتب الصحفى محمد السيد الشاذلي.

بحث الطرفان أوجه التعاون، وما يمكن أن تقدمه نقابة الإعلاميين لشُعبة المصوريين الصحفيين في مشروعات كبيرة، أولها التدريب التحويلي للمصوريين الصحفيين الفوتوغرافيين، لتدريبهم على أحدث تقنيات تصوير الفيديو، لإعادة تأهيلهم لسوق العمل في المجالين الصحفي والإعلامي، ثانيها بحث الأطر القانونية للحصول على التصريحات القانونية للتصوير الخارجي، وثالثها مخاطبة الجهات المعنية بخدمات الإنترنت؛ لإعطاء عروض ومنح إضافية لتسهيل مهمة عمل الإعلاميين والمصورين الصحفيين ومصوري الفيديو.

وأكد الطرفان أن التعاون لا بد أن يقوم قائم على الأرض بين كافة المؤسسات الصحفية والإعلامية، بما يسهم في تقديم رسالة مهنية تساعد في رفع درجات الوعى لدى المواطنين وتنويره وتثقيفه، وذلك لمساعدة جميع الأدوات فى نقل رسالة صادقة متكاملة، فالكلمة تؤكدها الصورة وذلك على حد قول الطرفين.