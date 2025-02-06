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زيادة الأجور والمعاشات 2025.. مجلس الوزراء يكشف التفاصيل

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أحمد جودة - القاهرة - عرض المقترحات على رئيس الجمهورية قبل الإعلان الرسمي

زيادة الأجور والمعاشات 2025

كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، عن تفاصيل زيادة الأجور والمعاشات خلال عام 2025، موضحًا أن التفاصيل النهائية ستُعرض على رئيس الجمهورية قبل الإعلان الرسمي عن نسب الزيادة وآلية التنفيذ.

 الحزمة الاجتماعية الجديدة قيد الدراسة

صرّح "الحمصاني" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "يحدث في مصر" على قناة MBC مصر، بأن الحزمة الاجتماعية المرتقبة، والتي تشمل زيادة المرتبات والمعاشات، سيتم الإعلان عنها رسميًا بعد إقرارها من قبل رئيس الجمهورية.

وأكد أن نسبة الزيادة في الأجور والمعاشات لا تزال قيد الدراسة، ومن المقرر حسمها خلال الفترة المقبلة.

موعد تطبيق الزيادة في الأجور والمعاشات

أوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء أن تطبيق الزيادة في الرواتب والمعاشات سيكون اعتبارًا من بداية العام المالي الجديد، في إطار جهود الحكومة لدعم المواطنين وتحسين مستوى المعيشة.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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