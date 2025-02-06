زيادة الأجور والمعاشات 2025.. مجلس الوزراء يكشف التفاصيل

أحمد جودة - القاهرة - عرض المقترحات على رئيس الجمهورية قبل الإعلان الرسمي

كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، عن تفاصيل زيادة الأجور والمعاشات خلال عام 2025، موضحًا أن التفاصيل النهائية ستُعرض على رئيس الجمهورية قبل الإعلان الرسمي عن نسب الزيادة وآلية التنفيذ.

الحزمة الاجتماعية الجديدة قيد الدراسة

صرّح "الحمصاني" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "يحدث في مصر" على قناة MBC مصر، بأن الحزمة الاجتماعية المرتقبة، والتي تشمل زيادة المرتبات والمعاشات، سيتم الإعلان عنها رسميًا بعد إقرارها من قبل رئيس الجمهورية.

وأكد أن نسبة الزيادة في الأجور والمعاشات لا تزال قيد الدراسة، ومن المقرر حسمها خلال الفترة المقبلة.

موعد تطبيق الزيادة في الأجور والمعاشات

أوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء أن تطبيق الزيادة في الرواتب والمعاشات سيكون اعتبارًا من بداية العام المالي الجديد، في إطار جهود الحكومة لدعم المواطنين وتحسين مستوى المعيشة.