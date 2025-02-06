نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحذير عاجل من حالة الطقس اليوم الخميس 6 فبراير 2025 في مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بيانًا عاجلًا يُحذر من استمرار انخفاض درجات الحرارة على مستوى الجمهورية، حيث يسود طقس مائل للبرودة نهارًا على أغلب الأنحاء، وشديد البرودة ليلًا.

نشاط الرياح وتأثيرها:

تشهد معظم المحافظات نشاطًا ملحوظًا للرياح، مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس، وقد تكون الرياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب البلاد وجنوب سيناء. وينصح خبراء الأرصاد الجوية بإحكام غلق النوافذ وارتداء الملابس الثقيلة.

اضطراب الملاحة البحرية:

البحر المتوسط: ارتفاع الأمواج يصل إلى 6 أمتار ، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

ارتفاع الأمواج يصل إلى ، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية. البحر الأحمر: ارتفاع الأمواج يصل إلى 4 أمتار.

فرص سقوط الأمطار:

أمطار خفيفة إلى متوسطة متوقعة على السواحل الشمالية الشرقية .

متوقعة على . أمطار خفيفة متوقعة على السواحل الشمالية الغربية، الوجه البحري، ووسط سيناء على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم في المحافظات المصرية

القاهرة الكبرى ومدن الوجه البحري