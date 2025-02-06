الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد -مبادرة جسور وبروتوكول تعاون بمحافظة الإسماعيلية

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 6 فبراير 2025 02:29 مساءً - توجه صباح اليوم الخميس الموافق ٦ فبراير ٢٠٢٥ الاستاذ الدكتور/ علاء عشماوى, رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد, والاستاذة الدكتورة/ اسماء مصطفى, نائب رئيس الهيئة لشئون التعليم قبل الجامعي, والوفد المرافق لهما لزيارة ديوان عام محافظة الإسماعيلية وذلك لتوقيع بروتوكول التعاون بين الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد ومحافظة الأسماعيلية ومبادرة جسور.

قام بتوقيع بروتوكول التعاون, السيد اللواء طيار أ.ح/ اكرم محمد جلال, محافظ الإسماعيلية, الاستاذ الدكتور/ علاء عشماوى, رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم, الأستاذ الدكتور/ حسام بدراوى, رئيس اللجنة الاستشارية لمبادرة جسور, الدكتورة/ سلمى البكرى, رئيس مجلس أمناء مؤسسة التعليم أولًا.

مبادرة جسور لدعم التعليم المصري مبادرة مصرية تهدف إلى تفعيل دور المجتمع المدني في تطوير التعليم بمحافظة الإسماعيلية، بالتعاون مع الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التي تقوم بدور هام وفعال في مبادرة "جسور" من خلال تأهيل ودعم المؤسسات التعليمية وتأهيل الكوادر البشرية العاملة بالعملية التعليمية بالمحافظة للتقدم للحصول على الاعتماد، مما يسهم في موائمة التعليم مع احتياجات سوق العمل وتعزز من دور التعاون المجتمعي لتحسين مخرجات التعليم المصري.