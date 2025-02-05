مستشفيات شمال سيناء تستقبل الدفعة الرابعة من الجرحى الفلسطينيين.. صور

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 5 فبراير 2025 10:30 مساءً - استقبل اللواء دكتور خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، مساء اليوم الأربعاء، الدفعة الرابعة من الجرحى الفلسطينيين القادمين من قطاع غزة لتلقي العلاج في مستشفى العريش العام، وذلك في إطار الجهود المصرية المستمرة لدعم الأشقاء الفلسطينيين وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم.

ورحب المحافظ بالجرحى ومرافقيهم، مؤكداً أن شمال سيناء تفتح أبوابها لاستقبالهم وتقديم كل سبل الرعاية الطبية والإنسانية، وخلال زيارته، قام بتوزيع الهدايا على الأطفال المصابين، حيث تبادل معهم الحديث ومداعبتهم في لفتة إنسانية تعكس حرص الدولة المصرية على تخفيف معاناتهم.

كما تفقد المحافظ أقسام المستشفى المخصصة لاستقبال المصابين، واطمأن على جاهزية الفرق الطبية لمتابعة حالاتهم وتقديم الرعاية العاجلة لهم، مشدداً على أهمية الاستعداد التام من قبل الطواقم الطبية وهيئة التمريض والعاملين بالمستشفى لضمان توفير أفضل سبل العلاج للجرحى الفلسطينيين.

وأكد مجاور أن المحافظة تعمل على تسهيل كافة الإجراءات اللازمة لاستقبال المصابين الفلسطينيين، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتقديم الدعم لمرافقيهم، من حيث توفير أماكن إقامة مناسبة وتأمين احتياجاتهم اليومية.

ويأتي هذا ضمن الجهود المستمرة التي تبذلها مصر لدعم الأشقاء الفلسطينيين، حيث تم استقبال عدة دفعات من المصابين على مدار الفترة الماضية، ونقلهم عبر معبر رفح البري لتلقي العلاج بالمستشفيات المصرية، في إطار توجيهات القيادة السياسية بتقديم الدعم الكامل للشعب الفلسطيني في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها.