هدف إمام عاشور الأفضل في الجولة الـ11 بالدوري

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 5 فبراير 2025 10:30 مساءً - أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى إكس فوز هدف إمام عاشور لاعب فريق الأهلى الأفضل في الجولة الـ11 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى NILE" بمرمى مودرن سبورت.

وكان حقق فريق الاهلى الفوز على نظيره مودرن سبورت بنتيجة 3-1.

ومن جانب أخر اعلن مارسيل كولر، المدير الفني للاهلي قائمة الفريق لمواجهة بتروجيت التي تجمع الفريقين غدًا الخميس ‏ضمن منافسات بطولة الدوري.‏

ضمت قائمة الفريق كلا من: محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء وخالد عبد الفتاح ورامي ربيعة وأكرم توفيق ونيتس ‏جراديشار ومروان عطية وحسين الشحات وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وكريم نيدفيد وإمام عاشور وعمر الساعي وأحمد ‏رضا ومصطفى العش ومحمد هاني وكريم الدبيس وأحمد نبيل كوكا ومحمد عبد الله وحمزة عبد الكريم.‏

كان الأهلي قد حقق الفوز على فريق مودرن سبورت بثلاثة أهداف مقابل هدف في الجولة الماضية من البطولة‎.‎‏

وخاض الأهلى تحت قيادة السويسرى مارسيل كولر 147 مباراة، فاز فى 101 لقاء وتعادل فى 29 مباراة، وتلقى 17 هزيمة، وسجل لاعبوه 291 هدفا وتلقت شباكهم 116، وخرج بشباك نظيفة فى 81 مباراة، وأكبر فوز حققه أمام شباب بلوزداد الجزائرى بنتيجة (6-1)، بينما أكبر خسارة كانت ماميلودى صن داونز (5-2).