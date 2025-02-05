السفير المصري في الرياض يقدم صورة من أوراق اعتماده إلى وزارة الخارجية...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 5 فبراير 2025 10:29 مساءً - قام السفير إيهاب أبو سريع، سفير جمهورية مصر العربية لدى المملكة العربية السعودية، بتقديم صورة من أوراق الاعتماد إلى وكيل وزارة الخارجية السعودية لشئون المراسم.

نقل السفير "إيهاب أبو سريع" تحيات السيد وزير الخارجية والهجرة إلى وزير الخارجية السعودي، معربًا عن تطلعه لتعزيز أطر التعاون في مختلف المجالات ودفع العلاقات المصرية-السعودية إلى آفاق أرحب.

كما استعرض سيادته التطورات الأخيرة ذات الصلة بالعلاقات المصرية-السعودية، وعلى رأسها التوقيع على اتفاقية تدشين المجلس التنسيقي الأعلى المصري-السعودي، وكذا اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات المصرية-السعودية.

ومن جانبه، أكد وكيل وزارة الخارجية السعودية لشئون المراسم على الأهمية التي توليها المملكة لعلاقاتها مع مصر، على ضوء الروابط الأخوية وأواصر الصداقة التي تجمع الشعبين الشقيقين، مع التطلع لدفع العلاقت إلى آفاق أرحب.