البسوا تقيل..الأمطار تضرب المحافظات بقوة.. الأرصاد تحذر من تقلبات حادة في الطقس الخميس

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أحمد جودة - القاهرة - البسوا تقيل..الأمطار تضرب المحافظات بقوة.. الأرصاد تحذر من تقلبات حادة في الطقس، وفقًا لتحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية من طقس 72 ساعة المقبلة، يتوقع الخبراء أن يسود غدا الخميس طقس سيئ، لتسيطر 4 ظواهر جوية على حالة الطقس المتوقعة غدا، ليسود طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، معتدل على شمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء، شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر على كافة الأنحاء.

72 ساعة من الطقس السيئ

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن الظواهر الجوية التي تضرب البلاد الساعات المقبلة، إذ يتوقع الخبراء أن يكون هناك فرص لسقوط الأمطار الخفيفة إلى المتوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية، وعلى مناطق من السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري وسيناء على فترات متقطعة، يصاحبها استمرار انخفاض درجات الحرارة على كافة الأنحاء المختلفة.

وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أيضا من نشاط الرياح على كافة الأنحاء، إذ تتراوح سرعة الرياح بين 35 و50 كم/س، وتكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد، يصاحبها اضطراب في الملاحة البحرية على اابحر المتوسط ليتراوح ارتفاع الموج فيه بين 4 و6 متر، والبحر الأحمر ليتراوح ارتفاع الموج فيه بين 2.5 و4 متر.



درجات الحرارة الخميس 6 فبراير

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 17 والصغرى 10 درجات مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 16 والصغرى 11 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 18 والصغرى 7 درجات مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 21 والصغرى 10 درجات مئوية.

درجات الحرارة الجمعة 7 فبراير

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 18 والصغرى 10 درجات مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 17 والصغرى 10 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 18 والصغرى 6 درجات مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 22 والصغرى 10 درجات مئوية.

درجات الحرارة السبت 8 فبراير

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 19 والصغرى 10 درجات مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 17 والصغرى 10 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 19 والصغرى 7 درجات مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 22 والصغرى 11 درجات مئوية.

ذروة التقلبات الجوية الخميس

قال الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي هيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد ستتأثر بمنخفض جوي في الطبقات العليا من الغلاف الجوي، مما سيؤدي إلى انخفاض في درجات الحرارة وزيادة نشاط الرياح بشكل ملحوظ.

ومن المتوقع أن تكون ذروة موجة التقلبات الجوية غدا الخميس، إذ ستصل درجات الحرارة العظمى في القاهرة إلى 18 درجة مئوية أو أقل، مما سيزيد من الإحساس بالبرودة مع استمرار الرياح النشطة.

ولفت إلى أن معظم مناطق الجمهورية ستشهد رياحًا تصل سرعتها إلى 45 كم/ساعة، بينما ستصل سرعتها على البحر المتوسط إلى 80 كم/ساعة، ما يؤدي إلى اضطراب كبير في حركة الملاحة وارتفاع الأمواج بين 4 و6 أمتار، مما دفع الهيئة إلى إصدار إنذار بحري خاص بالبحر المتوسط.