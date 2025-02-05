القاهرة الإخبارية: نتنياهو يلتقى اليوم نائب الرئيس الأمريكي ومستشار الأمن القومي ووزير الدفاع

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 5 فبراير 2025 07:40 مساءً - قالت مراسلة قناة القاهرة الإخبارية، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، سيلتقي اليوم بنائب الرئيس الأمريكي ومستشار الأمن القومي ووزير الدفاع، وعددا من أعضاء الكونجرس.

أذاعت قناة القاهرة الإخبارية، خبرا عاجلا، نقلته عن وسائل إعلام فلسطينية، قولها إن قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، أطلقت الرصاص الحي وقنابل الغاز، في مخيم الفوار شرق مدينة دورا بالضفة الغربية.

وكانت وسائل إعلام فلسطينية أعلنت استشهاد طفل، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي بمدينة رفح جنوبي قطاع غزة.