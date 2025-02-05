الصحة العالمية: مصر قضت على فيروس C بالأدوية المحلية و أنتجت اللقاحات...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 5 فبراير 2025 07:39 مساءً - قال الدكتور نعمة عيد ممثل منظمة الصحة العالمية فى مصر، خلال المنتدى الثانى للقاحات والمستحضرات الطبية فى أفريقيا المنعقد حاليا بالقاهرة، أن المؤتمر يتماشى تماما مع توجهات المنظمة وشكرا لحكومة مصر للاستضافة ومركز السيطرة على الأمراض الأفريقى ومؤسسة جافى.

وأضاف، إن توطين إنتاج اللقاحات مهمة جدا بشكل واضح خلال أزمة جائحة كورونا وذلك نتيجة عدم العدالة فى توزيع اللقاحات والدول الأخرى عانت كثيرا، موضحا إن منظمة الصحة العالمية كانت تدعو إلى توطين اللقاحات وتوطين الأدوية وخاصة فى مواجهة الجوائح والطوارىء الصحية.

وأشار إلى أن المنظمة توصى بضرورة أن يكون لكل دولة إستراتيجية لإنتاج اللقاحات، ولابد أن يكون هناك تعاون على مستوى أفريقيا، ولابد أن يكن هناك بحث وتطوير ومشاركة التقنيات الحديثة مثل مشاركة تقنية mRNA والمنظمة وضعت إستراتيجية لإنتاج اللقاحات على مستوى افريقيا، وتشجع الدول على توطين اللقاحانت وان تستوفى جميع الشروط بان تكون امنة وفعالة.

وقال، التجربة المصرية فى انتاج اللقاحات كانت مصر لها تجربة رائعة فى التخلص من فيروس سى وسر نجاحه ان مصر انتجت العلاج محليا ولذلم تم توفيره لكل المصابين ولذلك هذا الانجاز العظيم بالاضافة الى التدخلات الاخرى مثل منع العدوى والوقاية منها كان له اثر كبير فى التخلص من الفيروس ولديها شركات كثيرة استطاعت ان تنتج عقار فيروس سي وباسعار رخيصة.

وقال، إن خبرة مصر فى إنتاج اللقاحات لها 120 سنة، ومصر بدأت فى إنتاج اللقاحات منذ 120 عاما سواء كانت حيوانية أو بشرية، ولذلك مصر لديها كل الإمكانيات التى تستطيع أن تنتج اللقاحات وتصدرها.

وأضاف، إن مركز السيطرة على الأمراض الأفريقى وضع خطة وإستراتجية لإنتاج 60 % من اللقاحات فى أفريقيا بحلول عام 2040، ولكن هناك تحديات كثيرة ولكن مع الإرادة السياسية والتمويل فإنه يمكن تحقيق ذلك لأننا لدينا القدرات البشرية وطل العوامل التى تؤهل ذلك متوافرة.