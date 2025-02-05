نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جبريل الرجوب يزور ماسبيرو.. ووكالة رويترز تبرز حديثه للنيل للأخبار في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - زار السياسي الفلسطيني جبريل الرجوب أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح ومستشار الأمن القومي الفلسطيني السابق مبني الإذاعة والتلفزيون بماسبيرو، وفي أثناء الزيارة أدلي بحديث لقناة النيل للأخبار أجرته الإعلامية أمل نعمان ، وقد نقلت وكالة رويترز أجزاء من الحوار. كما أبرزت الوكالة دعوة جبريل لبناء جبهة فلسطينية موحدة، والدعوة لعقد قمة عربية في أقرب وقت.

وعقب اللقاء، استقبل الكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام الضيف الفلسطيني؛ حيث أكد رئيس الهيئة علي موقف مصر الثابت من القضية الفلسطينية، وتأكيد الرئيس السيسي علي رفض التهجير، وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته، والعيش في أمان.

وقال "الرجوب" إن فلسطين لا يمكنها أن تنسى دور مصر التاريخي والدائم تجاه الشعب الفلسطيني، متابعًا: “نحن نثمن دور القيادة السياسية المصرية إقليميًا ودوليًا من أجل وحدة الشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة”.