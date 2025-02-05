نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجوم المستقبل".. فريق 2011 بنادي جامعة حلوان يكتسح النصر للصلب بثلاثية نظيفة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في إنجاز جديد يعكس قوة قطاع الناشئين، واصل فريق 2011 بنادي جامعة حلوان تألقه في منافسات كرة القدم، بعد تحقيقه فوزًا كبيرًا على نادي النصر للصلب بنتيجة 3-0، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الدوري، ليؤكد الفريق جدارته وقدرته على المنافسة بقوة.

شهد اللقاء أداءً قويًا من لاعبي نادي جامعة حلوان، حيث افتتح يس إبراهيم فتحي التسجيل ليضع الفريق في المقدمة، قبل أن يضيف حسين الهدف الثاني، مؤكدًا سيطرة الفريق على مجريات المباراة. وفي الشوط الثاني، عزز حمزة الانتصار بالهدف الثالث، ليحسم المواجهة لصالح فريق جامعة حلوان بثلاثية نظيفة، وسط إشادة بالأداء المميز.

يقف خلف هذا الإنجاز جهاز فني وإداري متميز يواصل العمل بجد لصقل المواهب الشابة وتطوير الأداء. يقود الفريق المدير الفني كابتن محمد أبو العلا، بمعاونة المدرب العام كابتن محمد مادا، وتحت إدارة إدارية محكمة يقودها كابتن محمود أبو مازن، بينما يشرف على قطاع كرة القدم الدكتور محمد حسنين، الذي يواصل جهوده في تطوير مستوى الفرق الرياضية بالنادي، في إطار رؤية نادي جامعة حلوان للنهوض بالرياضة.

ومن جانبه، أكد الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان ورئيس مجلس إدارة النادي، أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بالأنشطة الرياضية، وتعمل على توفير كل سبل الدعم للفرق الرياضية بالنادي، إيمانًا بدور الرياضة في صقل مهارات الطلاب وتنمية روح التحدي والمنافسة لديهم. وأضاف أن هذا الفوز هو ثمرة الجهود المبذولة من الجهاز الفني والإداري، موجّهًا التهنئة لفريق 2011 على أدائهم المشرف، ومشددًا على أهمية الاستمرار في تحقيق المزيد من الإنجازات ورفع اسم نادى جامعة حلوان في المحافل الرياضية المختلفة.

من جانبه، أشاد الدكتور أحمد فاروق، المدير التنفيذي للنادي، بالتطور الملحوظ الذي يشهده قطاع الرياضة بالنادي، بفضل الرؤية الداعمة من قيادة الجامعة. وأوضح أن نادي جامعة حلوان يسعى باستمرار لتطوير بنيته التحتية الرياضية ودعم المواهب الشابة، بما يضمن استمرار تحقيق الإنجازات وتعزيز مكانة النادي في المنافسات المختلفة.

ويواصل نادي جامعة حلوان مسيرته الناجحة نحو تحقيق المزيد من البطولات، في إطار رؤيته للنهوض بالأنشطة الرياضية وصقل مواهب الشباب، بما يضمن إعداد أجيال واعدة قادرة على المنافسة بقوة في مختلف البطولات.