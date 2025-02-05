أربعـون عامًا غيّر فيها موازين كرة القدم.. نادى النصر يحتفل بعيد ميلاد رونالدو

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 5 فبراير 2025 06:32 مساءً - حرص نادي النصر السعودي على الاحتفال بعيد ميلاد نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو الأربعين، على هامش تدريبات الفريق اليوم الأربعاء. عيد ميلاد كريستيانو رونالدو



ونشر النادي السعودي فيديو عبر حسابه بمنصة "إكس"، لاحتفال أعضاء فريق النصر بعيد ميلاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الأربعين على هامش تدريبات العالمي اليوم الأربعاء.

وعلق الحساب الرسمي للنادي قائلا: "أربعـون عامًا، غيّر فيها موازين كرة القدم، وجعلنا شاهدين على تاريخٍ ستتناقله الأجيال، من مقر ناديه العالمي، نجومنا يحتفلون مع العالم كله، بيوم ميلاد قائد النصر السعودي كريستيانو رونالدو".

وقال رونالدو خلال الاحتفال بعيد ميلاده:"أفضل هدية تقدموها لي، هي الفوز في المباراة بعد يومان".

عيد ميلاد رونالدو

ويمتلك رونالدو مسيرة تهديفية حافلة على المستويين الدولى بقميص منتخب البرتغال، وأيضا الأندية التى لعب بقميصها فى مختلف الدوريات الكبرى بالعالم.

ورفع كريستيانو رصيده التهديفي إلى 923 هدفا في مسيرته، وبات بحاجة إلى 77 هدفا إضافيا لتحقيق هدفه الكبير بالوصول إلى 1000 هدف، وعلى المستوى الدولى، نجح النجم البرتغالى فى تسجيل 135 هدفا فى إجمالى 215 مباراة خاضها بقميص منتخب بلاده بجميع البطولات.

وشارك رونالدو للمرة الأولى مع منتخب البرتغاليفي 2003 بعمر 18 عاما، وشارك في 11 بطولة كبرى وسجل في 10 بطولات منها، وكان أول أهدافه الدولية في بطولة أمم أوروبا (يورو 2004) عندما ساعد منتخب البرتغال في الوصول للمباراة النهائية قبل أن يخسر ضد اليونان في مفاجأة من العيار الثقيل.

رونالدو بدأ سجله التهديفى مع فريق سبورتنج لشبونة برصيد 5 أهداف فى 31 مباراة، ثم انتقل إلى مانشستر يونايتد الذى لعب بقميصه فترتين (2003 حتى 2009، 2021 حتى 2022) والذى خاض معه 346 مباراة وأحرز 145 هدفاً و64 أسيست.

ثم رحل رونالدو إلى فريق ريال مدريد الإسبانى فى 2009 وسجل اسمه بحروف من ذهب داخل جدران الملكى ولعب معه 438 مباراة وأحرز 450 هدفاً و131 أسيست، وفاز معه بـ 15 لقباً.

وبعد هذا المشوار الكبير بقميص ريال مدريد، انتقل كريستيانو رونالدو إلى صفوف يوفنتوس ليشارك فى 134 مباراة بجميع البطولات، سجل خلالها 101 هدفا و22 تمريرة حاسمة، ومنه عاد إلى مانشستر يونايتد، ثم خاض تجربة جديدة فى الدوري السعودي من بوابة فريق النصر حيث خاض 89 مباراة سجل خلالها 81 هدفًا وصنع 19 هدفًا أخر.