رئيس الوزراء: زيادة جيدة جدا في المرتبات والمعاشات ضمن حزمة الحماية الاجتماعية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 5 فبراير 2025 06:32 مساءً -

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنه كان هناك اجتماع هذا الأسبوع مع وزير المالية ووزيرة التضامن؛ لمناقشة ملامح الحزمة الاجتماعية.

وأضاف مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي على هامش اجتماع الحكومة اليوم، أن هناك تصور لبعض التدخلات التي نضعها في الاعتبار، مشيرا إلى أن ناقش مع وزير المالية حزمة زيادة المرتبات والأجور التي سيتم إطلاقها مع العام المالي الجديد، وسوف تكون جيدة جدا.

وتابع: الدولة حريصة كل الحرص على أن تكون هناك زيادات جيدة للمرتبات والأجور اعتبارا من العام المالي القادم بحيث تحقق نقلة جيدة، مع زيادة المعاشات أيضا.