مدبولى الصادرات الزراعية المصرية زادت لـ 10.6 مليار دولار خلال عام 2024

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 5 فبراير 2025 06:31 مساءً - أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، عن كشف بترولي جديد " بترول - غاز" فى منطقة كينج مريوط من شركة " بريتش بتروليم".

وقال إن الصادرات الزراعية المصرية زادت لـ 10.6 مليار دولار خلال عام 2024.

وقال أن رئيس الوزراء العراقي أشاد بأداء شركات التشييد المصرية ودورها فى إعادة إعمار العراق ، موضحا أن هناك زيارة مرتقبة لوزير البترول المصرى للعراق لبحث مجالات التعاون المشترك فى مجال النفط.



ولفت إلي أن الدولة تقدر جهد ودور، منظمات المجتمع المدني ، موضحا إنه ناقش حزمة زيادة المرتبات مع العام المالي القادم ، وسيتم عرضها على رئيس الجمهورية.



وأكد أن تدبير احتياجات المواطنين خلال شهر رمضان أولوية قصوي ، والحكومة تتابع على مدار اليوم توافر السلع وضبط الأسعار.



وتابع فى مؤتمر صحفى، أن هناك تنسيق مع القطاع الخاص والمجتمع المدني وتم إقامة معارض أهلا رمضان لتوفير الاحتياجات للمواطنين