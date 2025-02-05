القبض على شخصين ادعا تعرض فتاة للخطف بإحدى قرى محافظة القليوبية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 5 فبراير 2025 05:32 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو بمواقع التواصل الإجتماعى يظهر خلاله شخصان وكريمة أحدهما والإدعاء بقيام عدد (3 أشخاص يستقلون مركبة "توك توك") بمحاولة خطف الأخيرة حال سيرها بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بالقليوبية وتحذيرهم المواطنين من إنتشار حالات خطف الأطفال بالمنطقة المشار إليها .

 بالفحص تبين عدم وجود أية بلاغات فى هذا الشأن وعدم صحة ما تم تداوله ، وتم تحديد وضبط ( القائم على نشر مقطع الفيديو - الفتاة الظاهرة بمقطع الفيديو – والد الفتاة المشار إليها - جميعهم مقيمين بدائرة قسم شرطة القناطر الخيرية) .. وبمواجهتهم أقروا بإختلاقهم الواقعة وعدم صحة ما ورد بمقطع الفيديو ، وقيام الأول بدفعهم لتصوير المقطع المشار إليه ونشره على صفحته بمواقع التواصل الإجتماعى للحصول على نسبة مشاهدة عالية وتحقيق مكاسب مادية .

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.