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أحمد جودة - القاهرة - موعد تشغيل محطات المترو خلال شهر رمضان المبارك

جدول بساعات عمل جديدة.. اعرف مواعيد مترو الأنفاق خلال شهر رمضان 2025.

مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك، بدأت محطات مترو الأنفاق في القاهرة الكبرى في الكشف المواعيد الجديدة للعمل خلال شهر رمضان المبارك، لتناسب جمهور الركاب، حيث تم تعديل جدول مواعيد مترو الأنفاق وتشغيل القطارات خلال الشهر الكريم.

مترو الأنفاق

ومن المقرر أن يبدأ العمل فى خطوط المترو الثلاثة خلال شهر رمضان المبارك من الساعة 5.15 صباحا، فيما يتم غلق محطات المترو يوميا فى رمضان في تمام الساعة الثانية بعد منتصف الليل.

جدول مواعيد مترو الأنفاق بالساعات الجديدة

مواعيد تشغيل مترو الأنفاق خلال شهر رمضان

مواعيد تشغيل محطات مترو الأنفاق خلال شهر رمضان، ومن المقرر أن يتم مد ساعات التشغيل اليومية لمدة ساعة بحيث ينتهى التشغيل اليومى الساعة 2 صباحا بدلا من الواحدة صباحا، وتصل ساعات التشغيل في المترو خلال شهر رمضان إلى 21 ساعة يوميا.

الخط الأول

وسينطلق آخر قطار بالخط الأول خلال شهر رمضان المبارك من محطة حلوان الساعة 12.15 صباحا ومن محطة المرج الجديدة الساعة 12.30 صباحا.

الخط الثاني

فيما سيقوم آخر قطار بالخط الثانى خلال شهر رمضان من محطة شبرا الخيمة الساعة 12.30 صباحا، ومن محطة المنيب الساعة 12.35 صباحا.

الخط الثالث

أما آخر قطار بالخط الثالث سيقوم خلال شهر رمضان من محطة عدلى منصور الساعة 12.15 صباحا، ومن محطة العتبة الساعة 12.55 صباحا.

الخط الأول والثاني المحطات التبادلية

ومن المقرر التقاء آخر قطار بالخط الأول مع آخر قطار بالخط الثانى فى محطة أنور السادات في تمام الساعة 1 صباحا.

الخط الثاني والثالث المحطات التبادلية

كما سيلتقى آخر قطار بالخط الثالث مع آخر قطار بالخط الثانى فى محطة العتبة في تمام الساعة 12.55 صباحا.

موعد انطلاق رحلات المترو خلال شهر رمضان المبارك

وتشمل جداول تشغيل المترو في رمضان قيام أول رحلة بكل خط من الخطوط الثلاثة في تمام الساعة 5.15 صباحا .

مدة الانتظار

ويصل زمن التقاطر بين قطارات المترو بالخطوط الثلاثة "الأول والثانى والثالث" من 3 دقائق ل 5 دقائق.

كما تعمل شبابيك الاشتراكات بالمحطات خلال شهر رمضان يوميا ابتداء من الساعة السابعة صباحا حتى الثالثة عصرا.

تشديد الرقابة

مواعيد تشغيل مترو الأنفاق خلال شهر رمضان

وأصدارت خطوط مترو الأنفاق تعليمات لسائقى قطارات المترو بالتوقف لفترة كافية فى المحطات التى تزداد كثافتها حتى يتمكن الركاب من استقلال القطارات والنزول منها.

كما وجهت شركة المترو بتشديد الرقابة على حركة التشغيل بالخطوط الثلاثة خاصة فى أوقات الإفطار التى تستمر فيها حركة المترو بالخطوط الثلاثة بانتظام.