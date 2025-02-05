سفيرة النرويج بالقاهرة: نثمن جهود مصر لوقف إطلاق النار بغزة ونرفض التهجير

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 5 فبراير 2025 04:33 مساءً - قالت هيلدا كليمتسدال سفيرة النرويج بالقاهرة إن هناك علاقات قوية وقديمة بين مصر والنرويج توطدت منذ سنوات خاصة بعد زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى ديسمبر الماضي.

ووجهت سفيرة النرويج خلال كلمتها بندوة لجنة الشئون الخارجية والعربية بنقابة الصحفيين، برئاسة الكاتب الصحفي حسين الزناتي تحت عنوان "العلاقات المصرية النرويجية.. شراكة استراتيجية لمستقبل مشترك"، رسالة إلى الشعب الفلسطيني أن جميع النرويجيين يساندون فلسطين دائما و يقدرون معاناتهم وسيحاولون بكل الطرق تقديم المساعدات لتخفيف معاناة الحرب، مقدمة الشكر للجهود المصرية في وقف إطلاق النار في غزة وإيصال المساعدات الإنسانية بعد المعاناة التى واجهها شعب غزة خلال الحرب من قتل الأطفال والنساء.

وأشارت سفيرة النرويج، إلى أن الحل الوحيد هو حل سياسي بحل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية فلا بد من تجنب الحرب، والإتجاه إلى السلام، مشددة على أن النرويج تدعم هذا الحل و ترفض تماما تهجير الفلسطينيين إلى مصر أو الأردن أو أي نية لذلك.

وأكدت على ضرورة استمرار منظمه الأونروا في مساعدة الشعب الفلسطيني ومنعها يعتبر أمر خطير للغاية فهي تقدم دعم لـ 300 ألف طفل فلسطينى على الأقل، وثمنت الجهود المصرية لوقف الحرب في السودان واحتضان لاجئيها حيث لا تحظى السودان بالتغطية الكافية.

وفيما يتعلق بالاتفاقيات بين مصر والنرويج أشارت السفيرة هيلدا كليمتسدال سفيرة النرويج بالقاهرة أن هناك العديد من اتفاقيات الطاقة التى تم توقيعها بين مصر والنرويج خاصه الطاقة المتجددة والخضراء.