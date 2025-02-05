نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أولياء أمور مصر: تفعيل مبادرة هنساعد بعض لتبديل الكتب المدرسية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت داليا الحزاوي، مؤسسة ائتلاف أولياء أمور مصر، تفعيل مبادرة "هنساعد بعض" لتبادل الكتب المدرسية من جديد لهذا الترم نظرًا لاستمرار إرتفاع أسعار الكتب الخارجية بشكل مبالغ فيه مما يترتب عليه ضرورة التفكير خارج الصندوق لتوفير بند شراء الكتب الخارجية.

وأضافت الحزاوي: أن مع انتهاء الترم الأول للعام الدراسي الحالي نناشد أولياء الأمور بالمحافظة علي الكتب الخارجية والملازم وعدم التخلص منها، فيمكن تبادل تلك الكتب مع الغير بعد انتهاء العام الدراسي الحالي كما يمكنهم التعاون فيما بينهم في تبادل كتب الخارجية والملازم خلال الترم الثاني.

وناشدت المدارس بتبني الفكرة على صفحتها حتى يسهل على أولياء الامور القيام بالتبادل وليكن بتخصيص يوم معين في الأسبوع لذلك.