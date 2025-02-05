سفينة إماراتية نقل 5800 طن من المساعدات المتنوعة لغزة تصل ميناء العريش.. جارٍ تفريغها ونقلها لمعبر رفح

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 5 فبراير 2025 03:36 مساءً -

استقبل اللواء دكتور خالد مجاور، محافظ شمال سيناء ، بمرافقة اللواء عاصم سعدون نائب المحافظ الأربعاء ، بميناء العريش البحري ، سفينة إماراتية نقل مساعدات متنوعة مقدمة الشعب الفلسطيني لقطاع غزة، بحضور اللواء محمد الشريف، مدير ميناء العريش البحري، والدكتورة ميثاء سالم الشامسي، وزيرة دولة في حكومة الإمارات العربية المتحدة ، وراشد مبارك المنصوري، الأمين العام لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي والدكتور خالد زايد ، رئيس فرع الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء.

وقال محافظ شمال سيناء أن السفينة الإماراتية التي تدفع لها دولة الإمارات ، وهي محملة بكميات من المواد الإنسانية والغذائية وخيام الإيواء والمستلزمات الطبية، ز مقدمة من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي.

وأشاد محافظ شمال سيناء بالدور الذي تقوم به دولة الإمارات العربية المتحدة في دعم الأشقاء الفلسطينيين بقطاع غزة ، وتواصل إرسال المساعدات إلى قطاع غزة، مؤكدًا على عمق العلاقات المصرية الإماراتية.

وقالت ميثاء سالم الشامسي وزيرة الدولة في حكومة الإمارات، ، إن هذه السفينة هي السادسة التي تسيرها دولة الإمارات إلى ميناء العريش البحري ضمن عملية الفارس الشهم 3 لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة.

وأضافت الشامسي، أن السفينة تحمل على متنهما هدية الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية.

وأشارت وزيرة الدولة في حكومة الإمارات، إلى أن السفينة تحمل على متنها 5800 طن من المواد الإنسانية والغذائية الإيوائية والمستلزمات الطبية، ساهم في تأمينها كل من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، ومؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، ومؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، وجمعية دار البر، وجمعية الشارقة الخيرية.

واشارت الشاميي إلى تسلم الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء محتويات المساعدات التي تقلها السفينة ، وجاري نقلها على متن شاحنات تمهيدًا لنقلها لمعبر رفح البري وإدخالها إلى الأراضى الفلسطينية بقطاع غزة..