حركة فتح: موقف مصر والأردن والسعودية يمنع مشاريع التهجير والضم

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 5 فبراير 2025 03:36 مساءً -

أعربت حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) ،عن تقديرها لموقف الأشقاء العرب وخاصة في مصر والأردن والسعودية، حيال مشاريع التهجير والضم والترحيل، مضيفة أن هذا الموقف سيشكل حائلًا أمام هذه المشاريع.

أكدت في بيان، اليوم الأربعاء وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية"وفا"،رفضها لأية مشاريع لتهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة أو الضفة بما فيها القدس، فالشعب الذي قدم التضحيات الجسام وناضل لأكثر من 100 عام وصمد على أرضه، سيبقى متشبثاً بها مهما كان الثمن ولن يتنازل أو يساوم على حقوقه الوطنية المشروعة، حتى تحقيق أهدافه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس على حدود الرابع من يونيو لعام 1967، وعودة اللاجئين وفق قرارات الشرعية الدولية.

وأوضحت الحركة ، أن الشعب الفلسطيني لن يذعن لأية مشاريع تنتقص من حقوقه ووحدته الكيانية والسياسية والجغرافية، وأن الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة لن تتحقق إلا بنيل الشعب الفلسطيني لحقوقه الوطنية كافة، مؤكدة أن هذه المشاريع ستتحطم على صخرة صمود الشعب وثباته.