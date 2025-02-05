ضبط شخصين بالقاهرة لقيامهما بغسل 100 مليون جنيه متحصلة من الاتجار بالمواد المخدرة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 5 فبراير 2025 03:36 مساءً - اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً والأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين – مقيمان بمحافظة القاهرة) لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها، ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات).

وجاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وقدرت تلك الممتلكات بـ (100 مليون جنيه تقريباً)، حيث تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما.