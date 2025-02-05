وزير الخارجية والهجرة يُجري اتصالاً هاتفياً مع وزير خارجية الهند

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 5 فبراير 2025 03:35 مساءً - أجري د. بدر عبد العاطى، وزير الخارجية والهجرة، يوم الأربعاء ٥ فبراير ٢٠٢٥، اتصالاً هاتفياً مع السيد "سوبرامانيام جايشانكر" وزير خارجية الهند.

ثمن الوزير عبد العاطي العلاقات الثنائية المُتميزة التي تجمع بين مصر والهند، وأكد على اهتمام القيادة السياسية المصرية بتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك.

كما تطرق السيد وزير الخارجية خلال الاتصال الي اللقاءات المتعددة التي جمعت بين فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس وزراء الهند "نارندرا مودي" خلال الفترة الماضية، والتي كُللت بترفيع العلاقات بين مصر والهند إلى مستوي "الشراكة الاستراتيجية"، وعكست بصورة كبيرة تشابه المواقف السياسية والأولويات التنموية لدي الجانبين.

وفي ذات السياق، استعرض وزير الخارجية لأهم مجالات التعاون المشترك التي شهدت نمواً ملحوظاً خلال الآونة الأخيرة، وفي مُقدمتها مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والصناعات الدوائية، والطاقة الجديدة والمتجددة، معربا عن ترحيب الجانب المصري بما شهدته تلك الفترة من طفرة في التعاون المشترك، وتطلعنا للاستمرار على ذات الوتيرة في المستقبل.

وفي ختام الاتصال، تناول الوزيران أهم التطورات علي الصعيد الاقليمي والدولي، واتفقا علي استمرار وتيرة التنسيق والتشاور خلال الفترة المقبلة.