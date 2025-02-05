رئيس الأعلى للإعلام يستقبل أمين عام مساعد جامعة الدول العربية للإعلام والاتصال

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 5 فبراير 2025 02:31 مساءً - ضرورة تعزيز التعاون والتكامل الإعلامي العربي خاصة في ظل الظروف السياسية التي تمر بها المنطقة



استقبل المهندس خالد عبدالعزيز، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، السفير أحمد رشيد خطابي، أمين عام مساعد جامعة الدول العربية للإعلام والاتصال.

وبحث اللقاء التعاون المشترك بين المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وجامعة الدول العربية، خاصة مع وجود مصر كنائب لرئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب.

كما تم التطرق لضرورة تعزيز التعاون والتكامل الإعلامي بين كل الدول العربية خاصة في ظل الظروف السياسية التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط.

وأكد المهندس خالد عبدالعزيز، ضرورة التعاون والتكامل بين كل الدول العربية في مجال الإعلام خصوصًا وأن الظروف الحالية تستلزم التنسيق والتكاتف بين وسائل الإعلام العربية في هذه المرحلة، وأن يقوم الإعلام بلعب دوره في دعم القضية الفلسطينية، مشيرًا إلى ضرورة أن يكون هناك خطاب إعلامي عربي موحد للدفاع عن قضايا الأمة العربية.

وأشار السفير أحمد رشيد خطابي إلى أهمية الجهود العربية المشتركة في تعزيز دور الإعلام لمواجهة التحديات التي تمر بها الدول العربية، مشيدًا بالدور الذي تلعبه مصر في دعم القضايا العربية من خلال وجودها كنائب لرئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب.